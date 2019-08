Dopo due anni di 'pausa al maschile', ritorna al Lido il ruolo di madrina, assegnato per quest'anno ad Alessandra Mastronardi, nota in Italia per varie fiction di successo, ma ormai molto apprezzata anche sul piano internazionale. Ma al Festival del Cinema di Venezia non sarà la sola attrice bella e fascinosa, in quanto sono previste presenze femminili davvero al top.

Alessandra Mastronardi madrina al Festival di Venezia

Al Festival del Cinema di Venezia, che inizia oggi 28 agosto, è arrivata Alessandra Mastronardi, madrina della mostra cinematografica.

L'ultima attrice a ricoprire questo importante ruolo era stata Sonia Bergamasco, seguita poi da un biennio tutto al maschile, rispettivamente con Michele Riondino e Alessandro Borghi. La Mastronardi ormai è amatissima nel nostro Paese, soprattutto in rapporto a fiction di particolare successo, come I Cesaroni e L'allieva. Proprio in questi giorni, peraltro, è giunta la conferma che la terza stagione de L'allieva si farà e che rivedremo l'attrice al fianco di Lino Guanciale, anche se per la messa in onda si dovrà attendere la primavera del prossimo anno.

In realtà, Alessandra Mastronardi è oramai un'attrice molto apprezzata anche a livello internazionale, e questo è indubbiamente uno dei motivi della scelta di averla come madrina al Lido, dove oltretutto sarà anche ambassador dei look firmati Chanel.

Altre donne al Festival

Certamente la nuova madrina sarà comunque in ottima compagnia femminile, considerate le presenze confermate di attrici in gara e di quelle presenti come ospiti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cinema

Il 29 agosto arriverà al Lido Scarlett Johansonn, per la presentazione del film Marriage Story, che successivamente verrà lanciato sulla piattaforma Netflix nonchè in un circuito di sale cinematografiche altamente selezionate, mentre l'1 settembre potremo ammirare il fascino e la bellezza di Penélope Cruz, a Venezia per la presentazione di Wasp Network, del regista francese Olivier Assayas.

Tra le altre attrici presenti al Lido, possiamo menzionare anche la nota attrice cinese Gang Li, che tutti ricordano per Memorie di una Geisha, e che sarà al Festival per la presentazione di Saturday Fiction, fim di genere drammatico in concorso, in cui è la vera e propria indiscussa 'mattatrice', ma non possiamo evitare di citare Micaela Ramazzotti, al Lido per il film Vivere, commedia all'italiana diretta da Francesca Archibugi.

Altre presenze femminili speciali saranno quelle di Lily-Rose Depp, al Lido con il fidanzato e grande attore Timothèe Chalamet, e di Eliza Scanlen, che arriverà solo il 4 settembre per la presentazione di Babyteeth, e che tra appena qualche mese potremo ammirare in Piccole Donne, di Greta Gerwig. Sempre il 4 settembre arriverà al Festival Chiara Ferragni, per la presentazione di Unposted, un film documentario su di lei.