Pronte come sempre le nuove anticipazioni della soap americana Beautiful delle puntate dal 9 al 13 settembre su Canale 5. La complicata relazione tra Bill, Brooke e Ridge si farà interessante grazie ad un colpo di scena degno dello Spencer. Wyatt verrà destabilizzato da una volitiva Steffy, mentre Brooke e Bill si troveranno in una situazione decisamente imbarazzante. Bill non farà altro che pensare a come riavere Will con sé, infischiandosene della felicità di Thorne e Katie. La sorella di Brooke riceverà un duro colpo dopo aver scoperto che la custodia di Will potrebbe non essere legale.

Beautiful nuove puntate su Canale 5: Brooke contro Ridge

Wyatt sta vivendo un momento decisamente positivo della sua vita. Oltre ad essere profondamente innamorato e ricambiato dalla focosa Sally, è entrato ancora di più nelle dinamiche lavorative dalla sua famiglia. Tuttavia, sarà proprio una richiesta di Steffy Forrester a destabilizzarlo, rischiando di metterlo contro gli Spencer. Steffy chiederà a Wyatt di tornare a lavorare per la Forrester.

Le nuove anticipazioni di Beautiful continuano con Brooke che non si arrenderà al fatto di vedere Bill sconfortato per non vedere suo figlio Will. La presa di posizione della Logan farà irrigidire ancora di più Ridge, inconsapevole del fatto che la moglie lo stia controllando per quanto riguarda il suo coinvolgimento nella custodia del piccolo. La Logan ha da poco scoperto i loschi intrighi tra Ridge e il giudice McMullen.

Nonostante sappia che la legge ha dato ragione a Thorne e Katie, Bill non si rassegnerà, studiando un nuovo piano per avere di nuovo con sé il suo piccolino.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy becca Brooke e Bill in flagrante

Da non perdere la puntata di Beautiful in onda su Canale 5 mercoledì 11 settembre: protagonisti, ancora Brooke e Bill. Brooke si recherà dallo Spencer per sincerarsi delle sue condizioni emotive.

La Logan gli ribadirà il fatto di restare sempre dalla sua parte. Il magnate, emozionato e sorpreso da tanta devozione e tanto amore, si lascerà trasportare dall'antica passione e sorprenderà Brooke con un bacio. A vedere l'intera scena sarà Steffy, nascosta dietro la porta. Nell'episodio di giovedì, Steffy verrà assalita dai dubbi e non saprà se informare su padre di quanto ha visto. Nel frattempo Bill si accorgerà di avere sempre amato Brooke e non perderà tempo per corteggiarla. Bill avrà modo anche parlare con Justin, al quale al quale chiederà consigli per poter riavere l'amore della Logan.

Katie scopre che Ridge e il giudice avevano un accordo

Brooke si deciderà di raccontare tutta la verità a sua sorella Katie. Nella puntata di Beautiful di venerdì 13 settembre, la madre di Will leggerà con i suoi occhi i messaggi compromettenti che Ridge e il giudice si sono scambiati. Katie capirà così, suo malgrado, che la sentenza sulla custodia esclusiva di Will potrebbe non essere legale. Colpo di scena nel fine settimana, in quanto Steffy correrà da Ridge e gli dirà di aver visto sua madre e Bill baciarsi.

Il furioso Forrester non perderà tempo e vorrà parlarne direttamente con Brooke.