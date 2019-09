Ritorni e nuovi accesi confronti hanno caratterizzato la seconda registrazione del trono over di Uomini e donne. Anna Tedesco è tornata negli studi del people show di Canale 5 un anno e mezzo dopo l’aspro confronto con Gianni Sperti che aveva puntato l'indice contro di lei per il suo feeling con Giorgio Manetti. Come riferito da Il Vicolo delle News l’opinionista ha stuzzicato la dama umbra che ha subito chiuso la polemica sottolineando che in questa sua nuova esperienza non ha nessuna intenzione di perdere tempo.

Prima che la puntata entrasse nel vivo Tina Cipollari è salita sulla bilancia per pesarsi. La vulcanica viterbese ha espresso il desiderio di perdere venti chili entro Natale e per questo motivo Maria De Filippi ha convocato in studio un nutrizionista. Dall’altra parte Gemma Galgani ha fatto discutere per aver deciso di sfilare in stile Marilyn Monroe dopo aver conosciuto tre nuovi corteggiatori. La gonna della torinese si è alzata un po’ troppo e si è subito accesa la discussione con Tina.

Anna fa la conoscenza di un cavaliere, Tina Cipollari sale sulla bilancia

Anna Tedesco è tornata a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne ed ha manifestato l’intenzione di voltare pagina dopo gli scontri del passato con Gianni Sperti. L’istruttrice di nuoto ha riferito di essersi già sentita con un cavaliere che ha preferito chiudere la conoscenza con Barbara De Santi perché troppo polemica.

Con la Tedesco il rapporto è immediatamente decollato e la dama ha riferito di aver trascorso una piacevole serata a cena nel corso della quale si sono scambiati anche dei baci a stampo.

Nel corso della puntata Armando Incarnato si è nuovamente scontrato con Riccardo Guarnieri. Entrambi sono usciti con Valentina F. ma il discorso si è acceso quando il tarantino ha tirato nuovamente in ballo il suo rapporto con Ida Platano.

Quest’ultima non ha trattenuto le lacrime quando il cavaliere ha raccontato che non gli ha concesso una nuova chance quando è andata a trovarla a Brescia.

Ida in lacrime, nuovi corteggiatori per Gemma

Registrazione movimentata anche per Gemma Galgani che prima ha chiuso la conoscenza con Cristiano, conosciuto sette giorni prima, e poi ha lasciato il numero di telefono a Pietro, Jean Pierre e Gianfranco.

Con il primo la dama si è incontrata a Napoli mentre con gli altri due cavalieri ha programmato di vedersi a Torino.

In seguito Gemma ha fatto discutere per aver deciso di rievocare, in occasione della sfilata, Marilyn Monroe nella celebre sequenza del film Quando la moglie è in vacanza. La Galgani è salita in passerella ed il vento artificiale ha alzato un po’ troppo la gonna. Inevitabile lo scontro con Tina Cipollari che non ha risparmiato frecciatine al vetriolo alla ‘rivale’.