Nuovo spazio dedicato alle novità su Beautiful, la soap opera che da oltre trent'anni è protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame Usa, in onda a settembre sulla Cbs, rivelano che la salute di Katie Logan sarà appesa ad un filo, tanto che Flo Fulton potrebbe risultare idonea a donarle un rene per strapparla da morte certa.

Beautiful: furiosa lite tra Katie e Flo

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane attualmente in onda sull'emittente Cbs, rivelano che la famiglia Logan vivrà un vero e proprio calvario.

Le condizioni di Katie, infatti, avranno un tracollo dopo essere stata colpita da un malore. Come saprete, la sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang) affronterà a muso duro sua nipote Flo Fulton, rea di essersi spacciata per madre naturale di Beth, la figlia rubata a Liam e Hope. In questo modo, la giovane accetterà di prendere parte al piano diabolico del dottor Reese, ricevendo in cambio dei soldi derivati dalla successiva adozione da parte di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

Per tutti questi motivi, Katie si recherà a cantarne quattro alla nipote, una volta scoperto che era uscita di prigione grazie ad un accordo tra Ridge e Shauna. Durante l'alterco, la fidanzata di Bill Spencer intimerà Flo di abbandonare Los Angeles per sempre. Inoltre le dirà che suo fratello Storm si vergognerebbe di quello che ha combinato.

La Logan necessita di un trapianto di rene dopo un malore

Gli spoiler delle puntate Usa di Beautiful, rivelano che il cuore già sofferente di un trapianto avvenuto molti anni fa cederà sotto il peso dell'ira.

Katie (Heather Tom), infatti, sarà colta da un gravissimo malore, tanto da essere ricoverata subito in una clinica specializzata. Qui purtroppo le sue condizioni precipiteranno velocemente: infatti, il suo organismo comincerà a dare segni di cedimento, tanto da far collassare uno degli organi più importanti, i reni. Il dottor Armstrong, lo stesso che ha seguito Thomas, finito in coma dopo essere stato spinto da Brooke giù dalla scogliera, comunicherà a Bill che la Logan deve essere sottoposta ad un trapianto di rene. Secondo alcuni rumors, a salvare la vita alla giovane madre di Will, sarà un personaggio inaspettato, sua nipote Flo.

Flo potrebbe salvare la vita della zia

Flo potrebbe donare il suo rene per salvare la vita di sua zia. Un modo per redimersi di quanto accaduto, visto che la ragazza non ha mai dimostrato di essere una persona subdola. Infatti aveva già tentato di raccontare ad Hope la verità su Beth per poi ripensarci. Infine Bill Spencer (Don Diamont) sarà sempre più coinvolto, tanto da trascurare gli affari per stare vicino a Katie in questo momento delicato.