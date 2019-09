Si avvicina a grandi passi la conclusione di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La prossima settimana, infatti, dal 9 al 13 settembre Canale 5 manderà in onda delle puntate doppie della soap opera turca nella fascia oraria compresa tra le 14:45 e le 16:40. Giorno dopo giorno, dunque, si verrà a definire la tormentata situazione sentimentale di Nazli e Ferit e si scoprirà la verità sui loschi piani di Hakan, responsabile al contempo dell'incidente che ha causato la morte di Demir e Zeynep.

Ricordiamo che Onder si è spinto fino al punto di ricattare la Pinar, facendo leva su un filmato che mostra la sorella Asuman nel momento in cui spara a Muzaffer. Dunque, se la cuoca vuole evitare che la giovane parente finisca in galera, deve lasciare una volta per tutte Aslan, consentendo di fatto al malvagio imprenditore di riprendersi Bulut in affidamento.

La protagonista femminile di Bitter Sweet ha deciso di sottostare alla vile imposizione di Hakan, chiedendo ufficialmente la separazione dal marito.

Ma la situazione si è complicata per il consorte di Demet nel momento in cui il giudice ha stabilito - per cercare di salvare il matrimonio - che Ferit e Nazli si sottopongano ad una terapia di coppia per provare a superare i problemi che li affliggono.

Nei prossimi episodi della soap turca anche Bulut contribuirà a complicare ulteriormente i piani di Hakan. Il bambino, infatti, fuggirà dalla casa dello zio Ferit per raggiungere proprio la Pinar, chiedendole di incontrarsi nuovamente col marito per chiarirsi una volta per tutte.

Tutti contro Hakan: l'uomo proverà ad attentare alla vita di Nazli

Oltre all'iniziativa di Bulut, c'è da segnalare la decisione di Asuman che, dopo aver creato tanti problemi alla sorella, in cerca di un pronto riscatto personale si farà coraggio e confesserà a Ferit la verità sulla decisione di Nazli di allontanarsi da lui. L'imprenditore, dopo aver appreso del malvagio piano di Hakan, sarà ancora più pronto a contrastare Onder per difendere una volta per tutte la sua famiglia.

Intanto emergeranno finalmente anche le prove del coinvolgimento del rivale di Aslan nella morte di Demir e Zeynep. Di conseguenza, tutti i principali personaggi di Bitter Sweet si schiereranno contro Hakan per assicurarlo definitivamente alla giustizia. L'uomo, messo alle strette, per portare a termine la sua vendetta si armerà e si precipiterà nella residenza di Ferit per uccidere Nazli.

Tuttavia, quando giungerà sul posto, s'imbatterà proprio nel suo antagonista: ne scaturirà una colluttazione al termine della quale il marito della chef riuscirà ad avere la meglio sul criminale.

Questi però farà in tempo a raccontare a Ferit che suo padre in passato si è macchiato di un delitto, avendo assassinato proprio il genitore di Hakan dopo aver scoperto che la sua amante (Leman) era la moglie di Onder senior. Nel frattempo giungerà sul posto la polizia che provvederà ad arrestare il villain di Bitter Sweet.