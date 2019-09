Prosegue l’appuntamento con la telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, giunta purtroppo alle ultime due settimane di programmazione. Le trame degli episodi finali, svelano che saranno caratterizzate ancora una volta dagli sporchi intrighi di Hakan Onder. Sia Nazli Pinar e Leman, infatti verranno messe alle strette dal marito di Demet. Quest’ultimo sempre più deciso a rientrare in possesso delle azioni della Pusula Holding perse da quando Bulut non vive più con lui e sua moglie, costringerà la cuoca a lasciare il marito Ferit Aslan se non vorrà vedere sua sorella Asuman finire dietro le sbarre del carcere.

La madre dell’architetto, invece, non potrà fare nulla per proteggere il nipote, poiché il cognato di Deniz minaccerà di far sapere a suo figlio ciò che è accaduto in passato tra i loro rispettivi padri.

Hakan minaccia Nazli, Asuman tenta il suicidio

Le anticipazioni delle puntate dalla 71 alla 80 in onda fino al 13 settembre 2019 dalle 14:52 alle 16:49 circa, svelano che Nazli e Ferit finalmente ritroveranno la serenità perduta grazie al weekend romantico trascorso in campagna.

Purtroppo l’architetto e la cuoca faranno i conti con Leman. Quest’ultima, infatti, pur essendosi trasferita alla villa del figlio da qualche giorno, continuerà ad avere diffidenza nei confronti della nuora poiché crederà che il matrimonio tra i due novelli sposi non sia reale. Nel contempo Hakan porterà avanti il suo piano per poter rimettere piede nella Pusula Holding con l'aiuto di Pelin. In particolare il perfido imprenditore, dopo aver fatto credere, ad Asuman di essersi macchiata le mani di sangue, minaccerà Nazli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il marito di Demet farà vedere alla chef il video che ritrae sua sorella intenta ad uccidere Muzzaffer, e le dirà che potrebbe finire nelle mani della polizia se non si separerà dall’Aslan. La figlia minore di Kemal quando verrà a conoscenza di aver rovinato per l’ennesima volta la vita alla sorella, si recherà in un edificio in costruzione con l’intento di farla finita. Per fortuna Deniz soccorrerà subito Asuman, convincendola a non commettere l’atroce gesto sotto lo sguardo sconvolto di Nazli e Fatos.

Nel contempo, Ferit deciderà di sorprendere la moglie, organizzando una serata tra le mura della sua villa per farle una vera proposta di matrimonio. La Pinar ancora scossa per aver assistito al tentato suicidio della sorella, rifiuterà l’anello che le regalerà l’Aslan, e tornerà a vivere con la stilista. L’architetto, disposto a tutto per non perdere la sua amata, sarà intenzionato a scoprire il motivo del suo inaspettato allontanamento.

Intanto Nazli, decisa a trovare una soluzione per non firmare le carte del divorzio, si introdurrà a casa di Muzzaffer insieme a Fatos. Successivamente Ferit continuerà a domandarsi come abbia potuto la Pinar lasciarlo proprio adesso che le ha confessato il suo amore. Intanto Engin mentre parteciperà ad un gioco insieme a Manami, Fatos, e Tarik, si renderà conto di essersi preso una cotta per la socia di Nazli. Quest’ultima non avrà ancora il coraggio per dire al marito di aver deciso di annullare il loro matrimonio.

Leman ricattata dall’Onder, Ferit apprende la gravidanza della moglie

Nel frattempo Hakan terrà in pugno anche Leman, visto che la affronterà e le dirà che se muoverà un dito per avere Bulut con sé, lui farà sapere a Ferit che suo padre era un assassino. La cuoca, dopo aver pedinato Pelin, scoprirà che è una complice dell’Onder. A quel punto la Pinar mostrerà al marito delle foto per dimostrargli che la Turan si è alleata con il marito di Demet. L’architetto, su tutte le furie per essere stato ingannato dalla sua ex, la licenzierà dalla sua azienda dicendole di non volerla più vedere. In seguito l’Aslan e Nazli si presenteranno in tribunale per divorziare. Fatos capirà finalmente di ricambiare i sentimenti di Tarik. Il giudice, dopo aver ascoltato le ragioni che hanno portato la cuoca e l’architetto a volersi separare, li inviterà a sottoporsi ad una terapia di coppia. Hakan quando verrà a conoscenza della sentenza del magistrato non si arrenderà, visto che vorrà riavere la custodia di Bulut a tutti i costi. Sarà proprio quest’ultimo a far fare pace a Nazli e Ferit. Asuman dopo aver assistito alla riappacificazione tra la sorella e il ricco imprenditore, capirà che è arrivata l’ora di dire la verità. L’Aslan dopo aver appreso che sua moglie si è vista costretta a lasciarlo per colpa delle minacce dell’Onder, prometterà alla cognata che farà il possibile per non farla finire in galera. La sorella della cuoca, dopo essersi liberata di un grosso peso, metterà al corrente delle macchinazioni di Hakan anche Deniz. Quest’ultimo, mentre si troverà in compagnia di Asuman, farà i conti con una scoperta struggente: il musicista e la figlia minore di Kemal tramite il registratore di Demet, apprenderanno che i genitori di Bulut sono morti per mano dell’Onder. Quest’ultimo, consapevole di essere stato smascherato a causa della moglie, in preda alla pazzia totale tenterà di uccidere Nazli per vendicarsi di Ferit. L’architetto non appena il suo acerrimo nemico gli dirà che suo padre ha ucciso il suo dopo aver scoperto che aveva una tresca clandestina con sua moglie Leman, lo affronterà. Durante la violenta colluttazione Ferit avrà la meglio, visto che il suo rivale verrà assicurato alla giustizia. Poco dopo i telespettatori assisteranno anche all’arresto di Demet e Bekir. In seguito Deniz organizzerà un party nel suo locale per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. Nel corso della serata tra una canzone e l’altra, Nazli sorprenderà Ferit rivelandogli che presto saranno in quattro, Tarik accetterà di sposare Fatos, mentre Engin, Manami, e per finire Deniz e Asuman, formeranno le nuove coppie.