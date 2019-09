A venti giorni esatti dal debutto americano della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, la ABC ha rilasciato il promo ufficiale della nuova edizione del Medical-Drama. Il breve video mostra in sequenza tutti i protagonisti dello show ideato da Shonda Rhimes, ma ciò che ha colpito maggiormente l'attenzione dei telespettatori si concentra nelle scene conclusive del trailer e riguarda la scomparsa di Jackson Avery.

Come mostrato nel finale di stagione, il bel chirurgo plastico, di ritorno da una giornata di campeggio, si è letteralmente perso nella nebbia nel tentativo di cercare aiuto. Da quel momento le teorie più disparate sulla sua sorte hanno invaso il web, ma stando al promo pare proprio che il mistero sulla sua scomparsa verrà risolto nella prima puntata della sedicesima edizione. Come mostrato nel trailer, infatti, la sua compagna riuscirà ad allertare immediatamente i soccorsi che si recheranno tempestivamente sul luogo della scomparsa.

In particolare, ad occuparsi del caso, accorreranno i membri della Stazione 19 e sarà proprio Vic Huges a ritrovare il chirurgo sul fondo di una scarpata. Dalle immagini mostrate si deduce, inoltre, che l'uomo riporterà parecchie ferite tanto da indurre Maggie a chiedersi se sia ancora in vita.

Jackson Avery sopravviverà? Le dichiarazioni di Krista Vernoff

A fugare i dubbi sulla possibile dipartita di Jackson Avery sono arrivate, nelle scorse ore, le dichiarazioni della showrunner della serie.

Krista Vernoff ha infatti lasciato intendere che la storyline del chirurgo plastico non si esaurirà con la prima puntata della nuova stagione. Interrogata sul destino della coppia formata da Jackson e Maggie, la sceneggiatrice ha precisato che i due ragazzi avranno modo di chiarire la discussione avuta nel finale di stagione e che le conseguenze di quanto detto non tarderanno ad arrivare. Un'ulteriore conferma della permanenza di Jesse Williams nel cast di Grey's Anatomy è il rinnovo contrattuale che l'attore ha siglato per altre due stagioni: la 16 e la 17.

Meredith Grey svolgerà dei lavori socialmente utili

Ma il promo della sedicesima stagione di Grey's Anatomy non si concentra solo sul personaggio di Jackson.

Il video si apre, infatti, con alcune immagini che riguardano Meredith Grey. La dottoressa, smessi i panni da chirurgo, si dedicherà ai lavori socialmente utili. La nuova occupazione della protagonista, con ogni probabilità, sarà una diretta conseguenza della frode assicurativa messa in atto nelle ultime puntate della scorsa stagione. Alle sue spalle compare, infatti, un autoritario supervisore che intima alla Grey di continuare a svolgere le mansioni assegnatele.

Ecco il promo della prima puntata, in onda il 26 settembre sulla ABC: