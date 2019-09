Non mancheranno di certo colpi di scena nell’epilogo finale della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo nell’ultima settimana di programmazione segnalano che Nazli Pinar, oltre a prendere le distanze dal marito Ferit Aslan, si vedrà costretta a firmare le carte del divorzio poiché sarà sotto ricatto di Hakan Onder. Dopo essere stato lasciato dalla moglie, l'architetto cercherà di scoprire qual è la causa del suo repentino cambiamento farà delle indagini.

Lo zio di Bulut si arrabbierà molto quando verrà a sapere, su segnalazione di uno sconosciuto, che la cuoca non è stata del tutto sincera con lui. In particolare l’imprenditore scoprirà che Nazli non gli ha fatto sapere di aver contratto un debito con un usuraio. A quel punto Ferit affronterà la sorella di Asuman con la convinzione che abbia ancora tanti segreti. Dopo aver tentato di giustificare il suo atteggiamento, la migliore amica di Fatos convincerà l'Aslan ad annullare le loro nozze precisando che il padre è stato costretto ad ipotecare la casa per aiutarla a realizzare il suo sogno.

Nazli costretta a divorziare, Ferit scopre un segreto della moglie

Negli ultimi appuntamenti della telenovela, in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, Nazli chiederà a Ferit per quale motivo non va d’accordo con sua madre. L’architetto confesserà alla moglie di essere in pessimi rapporti con la donna che l'ha messo al mondo da quando l’ha sentita parlare al telefono con un uomo sconosciuto.

Nel frattempo Asuman, dopo aver trovato un registratore a casa di Deniz, chiederà al musicista di metterlo a caricare. In tale circostanza la sorella della chef tenterà di baciare il cognato di Hakan ma verrà respinta. In seguito l’Aslan farà sapere alla Pinar che dovrà avviare un progetto con Pelin. Successivamente Leman dirà alla nuora di non apprezzarla affatto. Poco dopo la cuoca vedrà, tramite l’Onder, un video in cui Asuman spara a Muzzaffer.

Il losco imprenditore farà sapere a Nazli che se le forze dell’ordine entreranno in possesso del filmato incriminato, la sorella rischierà fino a 15 anni di carcere. Con questo stratagemma il cognato di Deniz costringerà la chef a lasciare Ferit. Intanto quest’ultimo deciderà di regalare alla sua dolce metà l’anello della nonna paterna. Dopo aver discusso per l’ennesima volta con la sorella, Asuman si recherà in un palazzo molto alto e deciderà di gettarsi nel vuoto.

Fortunatamente Deniz riuscirà a trarre in salvo la sorella della chef. Spaventata e preoccupata per le sorti della sorella, Nazli deciderà di lascerà il tetto coniugale proprio quando Ferit le chiederà di essere sua moglie in modo definitivo. In seguito la chef confesserà a Fatos di amare tantissimo il marito mentre quest'ultimo scoprirà che sua moglie gli ha nascosto di non aver saldato i conti con uno strozzino a cui si era rivolta per risolvere i suoi debiti.

Lo zio di Bulut si recherà subito al ristorante, ma la sorella di Asuman gli dirà di voler divorziare. In seguito l’Onder avrà un nuovo confronto con Leman dato che la ricatterà dicendole che se non rinuncerà all’affido di Bulut lui rivelerà a Ferit che lei in passato ha avuto una relazione extraconiugale con suo padre. Dopo aver scoperto che Pelin dovrà incontrare Hakan, Nazli seguirà la rivale e riuscirà a fotografarla mentre sarà in compagnia del marito di Demet. Smascherata la sua ex fidanzata grazie alla moglie, l'Aslan le dirà di non mettere più piede nella sua azienda. L’architetto tenterà invano di riconciliarsi con la Pinar che gli ricorderà di doversi presentare al tribunale.

Deniz affronta la sorella, Hakan assicurato alla giustizia

La cuoca e il ricco imprenditore verranno invitati a seguire una terapia di coppia dal giudice che non accoglierà la richiesta di divorzio. Mentre la sorella di Asuman farà nuovamente i conti con le minacce di Hakan, l’Aslan perderà le staffe quando il suo avvocato gli dirà che il marito di Demet ha richiesto la custodia di Bulut. Quest’ultimo, non appena capirà che Nazli non vivrà più con lui e suo zio, se ne andrà via di casa. Dopo essere andato a trovare la cuoca, il bambino verrà raggiunto da Ferit che gli farà sapere di volerli rivedere felici come ai vecchi tempi. Asuman approfitterà dell’occasione per dire al cognato che sua sorella è stata costretta ad allontanarsi da lui per colpa di Hakan. La cuoca, dopo aver confessato la verità al marito, tornerà a vivere con lui, per la felicità di Bulut. Intanto Deniz attiverà finalmente il registratore trovato grazie ad Asuman. Quest’ultima e il musicista scopriranno che l’Onder è il mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep. A quel punto la figlia minore di Kemal tenterà di contattare Nazli mentre l’ex fidanzato di Ayla affronterà la sorella per aver protetto un assassino. Dopo aver capito che i suoi delitti sono venuti alla luce, Hakan irromperà alla villa degli Aslan e, oltre a puntare la sua pistola contro la cuoca, la costringerà a rispondere ad una telefonata di Ferit. Quest’ultimo, dopo aver sentito sua moglie parlare in uno strano modo, farà ritorno a casa. Nazli inviterà il suo amato a fuggire mentre l’Onder uscirà allo scoperto svelando al suo nemico il tradimento di sua madre (Leman) e la morte di suo padre. Per fortuna il cognato di Deniz, dopo essere stato disarmato dall’architetto, finirà dritto in prigione. Anche Demet pagherà a caro prezzo le brutte azioni commesse per colpa del marito, visto che verrà arrestata dopo aver fatto pace con il fratello. La notte di Capodanno Ayla farà sapere ai suoi amici di avere un nuovo fidanzato dando modo ad Asuman di poter vivere senza ulteriori ostacoli la storia d’amore con Deniz. Sempre nel corso della festa Nazli annuncerà a Ferit di aspettare un figlio da lui. Per concludere Fatos chiederà la mano di Tarik mentre Engin farà breccia nel cuore di Manami.