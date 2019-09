Questa stagione di Bitter Sweet sta per volgere al termine. Domani, venerdì 13 settembre infatti, andrà in onda l'ultima puntata, il capitolo conclusivo delle numerose avventure che hanno visto come protagonisti, soprattutto la giovane Nazli e suo marito Ferit. I due ragazzi hanno attraversato momenti davvero difficilissimi prima di riuscire a tirare un sospiro di sollievo. Dopo l'arresto di Hakan, però, nella loro vita non ci sono che gioie.

A rasserenare ulteriormente la situazione ci penserà la cuoca. La ragazza, infatti, approfittando di un momento così gioioso come la festa di Capodanno, deciderà di fare il suo annuncio importante: è in dolce attesa. La gioia provata da tutti i presenti e, soprattutto, da suo marito Ferit sarà davvero imparagonabile.

Bitter Sweet il riassunto di questa settimana: Hakan arrestato, Nazli e Ferit tirano un sospiro di sollievo

L'ultima puntata della soap opera turca Bitter Sweet si prospetta ricca di lieti eventi.

Domani, venerdì 13 settembre, si concluderà una delle serie più seguite di sempre. Prima di scoprire che cosa accadrà è utile fare un po' il punto della situazione. Nel corso di tutta la settimana, le nozze tra Nazli e Ferit sembravano estremamente in pericolo. La giovane cuoca, infatti, costretta dalle minacce di Hakan, aveva deciso di chiedere il divorzio da suo marito. Sua sorella Asuman, però, ha deciso di intercedere in tutta questa situazione raccontando tutta la verità a Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'uomo, allora, si è immediatamente impegnato affinché il suo rivale venisse arrestato. Una volta venuti a galla tutti gli intrighi e gli oscuri segreti del passato dell'Onder, quest'ultimo ha provato a togliere la vita a Nazli. Suo marito, però, è riuscito ad intervenire in tempo riuscendo a generare l'arresto di Hakan.

Spoiler ultima puntata: Nazli annuncia di essere incinta

Una volta che il perfido Onder è stato arrestato, tutti i presenti potranno tirare un sospiro di sollievo.

Nel corso della puntata di domani di Bitter Sweet, infatti, nel quartiere tutti saranno in fermento per l'organizzazione della festa di Capodanno. Deniz si è molto impegnato nel curare tutti i minimi dettagli di questo evento, pertanto, si respirerà solo un clima gioioso e festoso.

Ferit e Nazli si mostreranno estremamente felici. I due ragazzi, infatti, non avrebbero potuto immaginarsi un lieto fine migliore di questo.

Proprio per tale ragione, incominceranno a fantasticare sulla loro vita insieme e sui progetti futuri che li attendono. Ebbene, proprio mentre i due saranno impegnati a fantasticare, Nazli perenderà la parola per fare una comunicazione importantissima: aspetta un bambino.