Bitter Sweet sta per terminare, con le puntate di domani e dopodomani, infatti, si chiuderà completamente la serie più cult dell'estate. Nelle puntate in onda su Canale 5 in questi giorni stanno accadendo moltissime cose in grado di tenere con il fiato sospeso i numerosi telespettatori appassionati alla soap oper turca.

Ad ogni modo, nel corso dell'episodio che andrà in onda domani, giovedì 12 settembre, finalmente ci sarà una svolta importantissima nella trama.

Il perfido Hakan, dopo essersi reso protagonista di minacce e aggressioni verbali contro molti protagonisti della serie, verrà finalmente trattato nel modo che merita. Tutti i suoi segreti e le sue angherie verranno a galla e sarà arrestato. In questo provvedimento legale sarà coinvolta anche sua moglie Demet. Nazli e Ferit, dunque, potranno tirare un sospiro di sollievo.

Anticipazioni puntata giovedì 12 settembre: Asuman racconta tutta la verità a Ferit

Nel corso della penultima puntata di Bitter Sweet, quella che andrà in onda domani, giovedì 12 settembre, assisteremo a dei colpi di scena.

Nazli si è allontanata da suo marito per salvare la vita di sua sorella Asuman. Quest'uiltima, infatti, rischia di andare in galera per colpa di Hakan. Ad ogni modo, stufa delle bugie e dei sotterfugi, la giovane Pinar deciderà di andare a parlare direttamente con Ferit per spiegargli tutta la verità. Asuman gli confesserà quali sono i motivi che hanno spinto Nazli a comportarsi in un modo così assurdo negli ultimi giorni.

L'Aslan, una volta scoperta la verità, si sentirà più sereno e dichiererà di occuparsi in prima persona della questione.

Nazli e Ferit, così, potranno finalmente riconciliarsi, ma sarà necessario incastrare Hakan prima di poter tirare un sospiro di sollievo. A tal proposito, l'imprenditore si impegnerà affinché i segreti del pervido Onder vengano a galla ma, prima di riuscire nel suo intento, dovrà affrontare un terribile pericolo.

Hakan prova ad uccidere Nazli, ma Ferit la salva e l'Onder viene arrestato

L'oscuro segreto di Hakan, ormai, non sarà più un mistero per nessuno. Tutti verranno a conoscenza del fatto che il colpevole della morte di Demir e Zeynep è proprio lui.

L'Onder, allora, incomincerà a sentirsi in pericolo, per tale ragione commetterà un gesto inaspettato ed estremo. L'uomo proverà a liberarsi di Nazli uccidendola.

Fortunatamente per la giovane cuoca, però, in suo soccorso arriverà immediatamente Ferit. Il perfido Hakan, quindi, verrà arrestato e nella vicenda sarà coinvolta anche sua moglie Demet.

La puntata di giovedì 12 settembre di Bitter Sweet, pertanto, si concluderà con questo lieto fine.