Sono tempi duri quelli che sta attraversando Marina nelle attuali puntate di Un posto al sole, soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Oltre ai soliti problemi ai Cantieri, causati da Alberto Palladini, la Giordano ha dovuto fare i conti con l'arresto del padre, che si è affidato alla Giustizia proprio per liberarla dal ricatto dell'avvocato. Non solo: il ritorno a Napoli di Elena e Alice si è rivelato un semplice viaggio di cortesia, dato che la figlia e la nipote saranno destinate al rapido trasferimento definitivo a Londra.

E in attesa di scoprire se Andrea accetterà questa decisione senza opporsi, la Giordano finirà per cedere alla depressione a causa della lunga striscia di eventi negativi che la coinvolgeranno. Una persona inaspettata, però, le darà conforto in un momento di crisi.

Un posto al sole anticipazioni: il conforto di una persona inaspettata

L'arresto di Arturo ha rappresentato un duro colpo per Marina che non ha mai smesso di lottare per riportare il padre in libertà.

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 16 al 20 settembre confermano che l'imprenditrice continuerà ad impegnarsi per dimostrare l'innocenza di Arturo nell'omicidio Rosato. Per lei, però, non sarà facile affrontare questi problemi da sola, tanto che finirà per abbandonarsi allo sconforto, vivendo dei momenti di grande amarezza. Sarà in questo frangente che una persona le starà vicina, cercando di tirarla su di morale.

Attenzione, in particolare, alla puntata del 17 settembre nella quale Marina troverà il conforto sopra citato. Sebbene non si faccia il nome della persona in questione, nei social network i fan di Upas hanno già notato la vicinanza tra Marina e Fabrizio Rosato, pensando alla nascita di un flirt tra loro. Potrebbe, dunque, essere proprio lui a cercare di aiutare la figlia di Arturo.

Trame Un posto al sole: le indagini dell'omicidio si complicano

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla settimana che si apre il 16 settembre, Marina cercherà di convincere il padre ad accettare gli arresti domiciliari, soluzione possibile per le sue condizioni di salute.

Allo stesso tempo, le indagini relative all'omicidio di Nino Rosato andranno ulteriormente complicandosi. Giungerà il momento anche dell'entrata in scena di un altro membro della famiglia Rosato, ovvero lo zio di Fabrizio che si renderà protagonista di una discussione con il nipote. E proprio in seguito ad un duro scontro con lo zio, Fabrizio sarà costretto a prendere una decisione complicata che coinvolgerà Marina e che non sembra promettere nulla di buono per quest'ultima.

La questione, dunque, avrà ancora molti misteri da svelare.