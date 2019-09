Le vicende de Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra, tornano a stupire i telespettatori spagnoli. Gli spoiler trasmessi in Spagna a settembre, annunciano l'uscita di scena di molti personaggi in occasione dell'inizio della nuova stagione tra cui Severo Santacruz e Irene Campuzano, Maria ed i suoi genitori, Alfonso e Emilia Castaneda.

Il Segreto: l'11 settembre inizia la nuova stagione

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole in onda a partire dall'11 settembre in Spagna annunciano tanti cambiamenti in occasione della partenza dell'undicesima stagione.

La soap opera, infatti, subirà un salto temporale di 4 anni che coinciderà con l'ingresso di 16 nuovi personaggi, tra cui l'attore Manuel Regueiro, già visto in Una Vita come Arturo Valverde, che interpreterà Ignazio Solozabal e Arantxa Aranguren, che dopo aver dato il volto di Guadalupe in Acacias 38 darà vita Encarnaciòn, la capostipite della famiglia Urrutia. Ma cosa succederà nel finale di stagione delle vicende ambientate a Puente Viejo?

Maria, Alfonso ed Emilia abbandonano Puente Viejo

Nelle puntate in onda in Spagna ad inizio settembre, assisteremo all'addio di molti personaggi. Il portale Supertele, infatti, ha rivelato che Maria abbandonerà la cittadina insieme ai figli Esperenza e Beltran per rifarsi una vita a Cuba. Infatti avrebbe deciso di ridare una seconda chance a Gonzalo Castro. Oltre a lei, dovremo salutare Alfonso e Emilia Castaneda, i quali erano tornati per un brevissimo tempo a Puente Viejo per aiutare Matias nella sua vendetta contro Fernando Mesia responsabile del rapimento di Carmelia. Proprio quest'ultimo potrebbe abbandonare il cast visto il sopraggiungere di altri impegni lavorativi.

La partenza di Severo e Irene insieme a Don Berengario

Oltre al clan dei Castaneda, nella puntata di mercoledì 11 settembre in onda su Antena 3, i fans assisteranno alla partenza di Severo Santacruz e Irene Campuzano insieme al piccolo Carmelito. La coppia saluterà con le lacrime agli occhi lo storico Carmelo Leal, il cui destino è ancora incerto come quello di Consuelo. Stessa sorte capiterà a Don Berengario che ha deciso di togliersi gli abiti talari per rifarsi una vita insieme a Marina, dalla quale ha avuto una figlia di nome di Esther.

Ma tranquilli perché Francisca Montenegro insieme a Raimundo Ulloa resteranno i padroni della Villa affiancati dal fedele Mauricio Godoy. Infine è confermata la presenza di Matias e Marcela Castaneda mentre è prevista l'uscita di Prudencio Ortega e la moglie Lola intenzionati a raggiungere Roma da Julieta e Saul. Non ci resta, quindi, che attendere l'undicesima stagione che si annuncia ricca di colpi di scena.