Torna l'appuntamento con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), lo sceneggiato turco leader degli ascolti di Canale 5. Le trame degli ultimi episodi rivelano che Demet Kaya e Bekir finiranno dietro le sbarre dopo l'arresto di Hakan Onder. Ferit Aslan, invece, riuscirà a perdonare la madre Leman dopo aver scoperto il suo segreto.

Bitter Sweet: la fine di Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet, che i fans assisteranno in questa settimana (9-13 settembre) annunciano l'arresto di Demet e Bekir e la rappacificazione tra Ferit e sua madre Leman.

Tutto inizierà esattamente quando Deniz e la sorella di Nazli capiranno che Hakan ha posto fine alla vita dei genitori di Bulut dopo aver ascoltato una registrazione audio. I due giovani informeranno subito l'Aslan e la consorte della clamorosa novità in modo che il diabolico Onder venga fermato.

Sarà proprio in questo momento che quest'ultimo inviterà Demet a fare i bagagli in quanto ha intenzione di fuggire all'esterno insieme a lei.

Dopodiché si presenterà a casa di Ferit dove minaccerà di uccidere Nazli con un'arma. Il marito della Kaya, infatti, ha intenzione di far fuori la Pinar per far soffrire il manager. Per fortuna tutto andrà per il meglio, in quanto l'uomo d'affari verrà disarmato durante una colluttazione proprio dall'Aslan. Poi la polizia porterà immediatamente l'Onder in carcere per scontare tutti i suoi crimini.

Demet e Bekir vengono arrestati

Negli ultimi episodi di Bitter Sweet, Demet (Alara Bozbey) invece di fuggire all'estero come suggeritole dal marito si recherà a casa di Deniz (Hakan Kurtaş) per chiedergli perdono di tutti i guai che ha compiuto lei e Hakan (Necip Memili).

Il Kaya, a questo punto, deciderà di concederle il perdono dopo averla vista distrutta. Inoltre la tratterrà nella sua abitazione, finché la polizia non arriverà a prelevarla. In questo frangente, la signora Onder si dimostrerà rassegnata tanto da fare a Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) i suoi sinceri auguri per il futuro. Inoltre sarà sicura che sapranno dare la giusta serenità al piccolo Bulut, già molto provato dalla morte di entrambi i genitori. Ma non saranno solo i coniugi Onder a venire affidati alla giustizia, ma anche il loro scagnozzo, Bekir (Emre Kentmenoglu).

Ferit fa pace con Leman

Se gli antagonisti principali avranno ciò che meritano, Ferit riuscirà a fare pace con Leman. Qui l'Aslan si getterà alle spalle tutto il rancore provato in tutti questi anni dopo aver appreso che quest'ultima tradiva suo papà con il padre di Hakan. Infine ci saranno dei grossi colpi di scena che riguarderanno il finale previsto per venerdì 13 settembre alle ore 14:45 su Canale 5.