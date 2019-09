L'addio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti in questa calda estate è stato oggetto di discussione nel mondo del Gossip. Per la prima volta il cantante ha espresso la sua opinione sulla nuova storia della modella con l'imprenditore Charley Vezza. Prima dell'inizio della stagione estiva, Eros e Marica in una nota rilasciata all'Ansa avevano annunciato la fine del loro matrimonio. I due ex coniugi avevano dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti, ed al contempo avevano chiesto un po' di privacy per tutelare i loro figli.

I motivi dell'addio sembravano essere scaturiti per via della lontananza, dovuta ai vari impegni di lavoro di uno e dell'altro. Poche settimane dopo la fine del matrimonio, però la modella è stata pizzicata in compagnia dell'imprenditore Charley Vezza. Da qui le numerose critiche alla Pellegrinelli da parte del web. Neanche il cantante romano è riuscito a mettere a tacere i malumori dei fan.

Nelle scorse ore con un intervento radiofonico a Radio2 nella trasmissione I Lunatici, Eros Ramazzotti ha commentato la fine del suo matrimonio.

Il cantante ha riferito che in un momento in cui i social fanno la parte del leone, anche se non vuoi sapere una cosa in poco tempo vieni a conoscenza di determinate cose. Senza fare il nome della Pellegrinelli e di Vezza, Eros ha esordito: "La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti".

Ramazzotti anche se non ha mostrato rancore verso la sua ex moglie, non ha nascosto il suo rammarico per le nozze naufragate.

Eros dopo aver trascorso parte delle vacanze in compagnia della Pellegrinelli, in occasione del primo giorno di scuola della sua bambina si è recato con Marica all'istituto scolastico.

Michelle Hunziker: ai ferri corti con Marica Pellegrinelli

Mentre Eros Ramazzotti ha dimostrato di non provare alcun risentimento verso la sua ex moglie, un gesto di Michelle Hunziker sta facendo molto discutere. L'ex moglie del cantante romano pare aver chiuso ogni rapporto con Marica Pellegrinelli, tanto da toglierle il 'follow' su Instagram.

A far notare la 'guerra fredda' tra le due donne è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In realtà sembra che tra le due non sia mai scattata la scintilla della solidarietà: la Pellegrinelli infatti, non avrebbe mai seguito la showgirl svizzera sui social. La stessa Michelle all'annuncio della fine del matrimonio di Eros Ramazzotti, aveva subito speso delle parole di conforto per il suo ex marito.

A questo punto c'è la curiosità di sapere come reagirà Aurora, la figlia nata dall'unione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.