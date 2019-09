La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ha riscosso molto successo tra il pubblico italiano della quinta serie televisiva. Gran parte del merito va sicuramente a Can Yaman, interprete del giovane protagonista architetto Ferit Aslan nella telenovela turca.

L'attore è stato molto apprezzato dai telespettatori e potrebbe essere nuovamente visto nel piccolo schermo molto presto. Infatti, secondo alcune fonti, l'Aslan di Bitter Sweet sarà ospite di Verissimo o di C'è Posta per te, entrambi programmi trasmessi su Canale 5. La notizia ha rallegrato molti fan del Serie TV, ma occorre anche affermare che non è del tutto sicura.

Can Yaman, ospite di Verissimo o C'è posta per te su Canale 5

L'attore Can Yaman, ovvero il ricco architetto Aslan di Bitter Sweet, potrebbe comparire nuovamente in tv. Secondo alcuni rumors, sarà presto ospitato in uno o più programmi del sabato su Canale 5. La trasmissione in questione potrebbe essere Verissimo, il salottino di Silvia Toffanin. Il celebre appuntamento del sabato pomeriggio ha già ospitato Özge Gürel e Serkan Cayoglu, interpreti di Oyku Acar e e Ayaz Dincer nella soap turca Cherry Season - La stagione del cuore.

Questo fatto potrebbe avvalorare l'ipotesi precedente. Oppure sarebbe possibile che Can Yaman prenda parte ad una puntata di C'è posta per te.

Secondo altri, l'attore turco sarà ospitato dalla famosa trasmissione autunnale di Maria De Filippi, solitamente in onda il sabato in prima serata sulla quinta rete televisiva italiana. In passato, Serkan Cayoglu ha già partecipato al programma e questo farebbe pensare a Can Yaman come possibile ospite.

Inoltre, bisogna precisare che la notizia si potrebbe rivelare infondata, visto che si tratta solo di "voci di corridoio". Pertanto, non rimane che attendere ancora del tempo per sapere di più in merito a quanto è stato appena detto.

Erkenci Kus, possibile nuovo ritorno di Can Yaman nell'estate 2020 su Canale 5

Bitter Sweet-Ingredienti d'amore è da poco terminato. Il finale di eccezione non si è rivelato così entusiasmante come era stato preannunciato.

Infatti, i fan sono rimasti delusi per il maggior spazio riservato alle canzoni e non alle vicende dei personaggi.

Nonostante ciò, i telespettatori potrebbero assistere ad un ritorno di Can Yaman su Canale 5 nell'estate 2020. Infatti, secondo alcuni rumors, su Canale 5 potrebbe essere trasmessa la serie televisiva Erkenci Kus. In questa soap turca, Can Yaman interpreta il ruolo di un semplice fotografo e non più un ricco imprenditore.

Le dimissioni del padre dalla sua azienda faranno sì che il protagonista ne prenda le redini e instauri una relazione amorosa con una dipendente assunta da poco.