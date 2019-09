Nonostante il debutto della sedicesima stagione di Grey's Anatomy sia previsto per il 26 settembre, la ABC ha già rilasciato la trama ufficiale del terzo episodio in onda giovedì 10 ottobre. La puntata, come di consueto, intreccerà le vite private dei più famosi medici di Seattle con casi medici straordinari. In particolare, stando alla sinossi, pare che Meredith Grey continuerà a scontare la sua condanna per aver frodato l'assicurazione dell'ospedale alla fine della quindicesima stagione.

La dottoressa, infatti, non verrà riassunta al Grey-Sloan Memorial, ma complice una diagnosi molto complessa, aiuterà l'amica Jo Wilson - da poco ritornata a lavoro dopo il ricovero psichiatrico - ad eseguire una difficile procedura.

Spoiler Grey's Anatomy 16x03: Tom Koracick mette in difficoltà Owen Hunt

Se dunque la vita lavorativa di Meredith Grey continuerà ad essere un grosso punto interrogativo, quella di Tom Koracick - già anticipata nel promo della season premiére - seguirà un percorso più lineare e definito.

Il neurochirurgo, da poco diventato primario di chirurgia al posto della Bailey - inizierà a svolgere le sue nuove mansioni al Grey-Sloan Memorial Hospital. Una situazione che gli permetterà di ostentare la sua proverbiale superbia nei confronti dei colleghi. In particolare, i primi provvedimenti da capo riguarderanno il suo storico rivale in amore Owen. Koracick, stando alla sinossi ufficiale, metterà il Maggiore Hunt in grossa difficoltà tanto da impedirgli di svolgere serenamente il suo lavoro.

Alyssa Milano e Holly Combs guest star del terzo episodio: 'Reunited'

Se le anticipazioni sulle avventure dei protagonisti non offrono ulteriori dettagli, è dalla lista delle guest star che si possono trarre interessanti spoiler sulla 16x03 di Grey's Anatomy. Come anticipato circa due settimane fa, nella puntata in onda il 10 ottobre faranno la loro comparsa le attrici Alyssa Milano e Holly Marie Combs, storiche interpreti di Streghe.

Un'apparizione che rientra nell'ambito del progetto "Cast from the past" che si propone di riunire membri del cast e team creativi di serie televisive che hanno fatto la storia della televisione americana. La terza puntata, scritta da Andy Reaser e diretta da Michael Medico, si intitolerà, infatti, "Reunited" in onore della ritrovata collaborazione tra Krista Vernoff e le due guest star. In particolare, le attrici interpreteranno - ancora una volta - due sorelle: Haylee e Heidi alle prese con la difficile decisione di staccare, o meno, la spina alla terza sorella già dichiarata cerebralmente morta dai medici del Grey-Sloan Memorial.