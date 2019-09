La stagione 2019/2020 del Trono Over di Uomini e donne, è partita col botto: Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma anche quest'anno, sta per regalare un momento indimenticabile ai telespettatori. Le anticipazioni video della puntata che andrà in onda la prossima settimana, hanno mostrato la dama torinese intenta ad imitare Marilyn Monroe durante una sfilata: Maria De Filippi non ha trattenuto le risate e si è stesa sui gradini.

Gemma imita Marilyn: la gonna si alza troppo e Tina la prende in giro

Al termine della puntata di ieri di Uomini e Donne (quella trasmessa mercoledì 18 settembre), è stata mostrata un'interessante anteprima video di quello che accadrà in studio la prossima settimana. Anche in questa nuova stagione del dating-show, dame e cavalieri saranno chiamati a sfilare su temi proposti dalla redazione: ad iniziare, saranno le signore del parterre.

Dopo aver visto Pamela, Valentina, Roberta e alcune new entry con abiti eleganti in passerella, è toccato a Gemma Galgani proporre un look adeguato alla situazione.

La torinese ha deciso di vestire in panni di Marilyn Monroe in "Quando la moglie è in vacanza", e la reazione che hanno avuto tutti i presenti nel vederla sfilare, è imperdibile. Mentre la protagonista del Trono Over sfoggiava un aderente vestito rosso, sotto di lei è partita dell'aria che ha alzato la sua gonna (proprio come accade nella scena cult del film).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Se Gemma ha provato a coprirsi il più possibile, dietro di lei Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno fatto delle facce che hanno lasciato intendere di aver visto qualcosa di troppo.

"Ma come ti salta in mente di imitare Marilyn?", ha tuonato la bionda opinionista dopo un iniziale momento di stupore."Non doveva andare così", ribatte la Galgani visibilmente imbarazzata.

Maria De Filippi 'stesa' dall'imitazione di Gemma

Se Tina Cipollari non si è risparmiata dal criticare aspramente la Galgani e la sua scelta di vestire i panni della sensuale Marilyn Monroe, Maria De Filippi ha reagito in modo inaspettato alla sfilata della dama torinese.

Come si vede nel video mostrato ieri su Canale 5 in anteprima, la conduttrice di Uomini e Donne riderà a crepapelle per tutta la durata del momento dedicato a Gemma: la padrona di casa, infatti, arriverà a sdraiarsi sui gradini sui quali è solitamente seduta.

Dopo aver sentito la torinese lamentarsi del fatto che l'opinionista le ha rovinato il siparietto che aveva architettato nei dettagli, la presentatrice non ci ha pensato due volte ed ha proposto un "bis" di questo defilé che farà sicuramente molto discutere quando sarà trasmesso in Tv la prossima settimana.