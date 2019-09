Belen Rodriguez compie i suoi primi 35 anni: un compleanno speciale festeggiato un party esclusivo al Kowa di Milano. Tantissimi gli invitati, ma i più importanti restano sempre Stefano De Martino e il figlio Santiago.

Belen: 35 anni e non sentirli

Quando Belen vuole divertirsi ci sa fare davvero. La festa per il suo 35esimo compleanno è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Un ristorante ultra-fashion, il Kowa di Milano, per un party fusion dai sapori panasiatici ha fatto da location superesclusiva per una delle feste più glamour del Gossip d'autunno.

Belen, in splendida forma, fasciata da una minigonna cortissima dal pattern tigrato con dettagli oro, maglietta con scollo a lupetto total black e rossetto rosso lacca, ha stregato tutti. Insieme a lei tanti amici e amiche del mondo dello spettacolo, ma non solo. La famiglia rimane sempre al primo posto per la showgirl argentina ed ecco che alla sua festa di compleanno arrivano gli ospiti d'onore.

La sorella Cecilia Rodriguez è la prima, poi il fratello Jeremias, la mamma, il figlio Santiago e il marito Stefano De Martino.

Tra gli amici, spiccano la giunonica Milca Gili, e poi Ignazio Moser, la best friend Patrizia Griffini e Pietro Tavallini, detto Pietrino, che arriva alla festa portando due enormi palloncini dorati con due numeri: 1 e 8. È chiaro che i 35 anni di Belen non le pesino affatto tanto da dimostrarne sempre 18!

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Moda

Baci ed effusioni con Stefano De Martino

Il momento clou della festa di compleanno della bella showgirl è stato impreziosito da un bacio appassionato tra Belen e il marito Stefano. Ed è proprio lui a dedicarle un momento speciale con parole dolci e sguardi ammiccanti su Instagram.

In questo contesto idilliaco in cui Cupido si è divertito a scoccare le sue frecce, infatti, la data del 20 settembre corrisponde non solo al compleanno di Belen, ma anche all'anniversario di matrimonio tra i due innamorati.

"Sei amica, amante, moglie. Un mondo da scoprire insieme a te" - le declama Stefano su Instagram nel giorno dei suoi 35 anni. E lei subito risponde sullo stesso canale social: "Sei passione e adrenalina, sei il mio spazio felice in questo mondo". Uno scambio di battute degno di un film che, per fortuna, per la coppia Stefano-Belen sembra essere pura realtà.

Per i fan della coppia non resta che un'ultima attesa notizia dopo la fortunata reunion tra i due innamorati.

In tanti sperano di sentire presto l'annuncio speciale di una cicogna, magari carica di un delizioso fagottino rosa. Belen e Stefano hanno detto di lasciar fare al destino: chissà che l'autunno non porti qualche attesa novità.