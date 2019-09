Martedì 24 settembre, alle ore 21:05 circa, vanno in onda su TV2000 le prime puntate della prima stagione della serie televisiva statunitense "This is Us". Il telefilm nasce da un'idea di Dan Fogelman, fu mandato in onda per la prima volta in onda il 20 settembre 2016 sull'emittente NBC e pochi mesi dopo venne candidato al Golden Globe per la migliore Serie TV drammatica.

Nel corso degli episodi viene narrata la storia di una famiglia nell'arco di alcuni decenni. Tra i protagonisti figurano gli attori Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Trama della serie tv This is Us

Nel 1980 Jack e Rebecca sono una giovane coppia di sposi la cui vita inizia a cambiare radicalmente quando lei resta incinta di ben tre gemelli.

Il giorno del parto, che coincide con il compleanno di Jack, le cose si complicano e uno dei bimbi non riesce a sopravvivere. A quel punto, il dottore che si è occupato della nascita plurigemellare informa Jack e Rebecca che c'è un bambino afroamericano venuto alla luce nel medesimo giorno e abbandonato nelle vicinanze di una caserma dei vigili del fuoco.

I neo-genitori decidono di prenderselo in carico e quindi fanno ritorno a casa con tre bambini.

Ai giorni d'oggi, ormai 36 anni dopo la loro nascita, i tre fratelli vivono in posti diversi degli U.S.A.: Kevin è un famoso attore televisivo, ma è scontento della sua vita e anela ad un profondo cambiamento professionale; Kate, la sorella alla quale è molto legato, cerca senza successo di controllare il suo peso mentre il fratello adottivo Randall, sposato e padre di due figlie, va alla ricerca del proprio padre naturale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Riuscirà a trovarlo e scoprirà anche che la madre era da sempre stata al corrente della sua identità.

La trama della serie segue tre linee temporali distinte: le vicissitudini dei tre fratelli adulti, ma anche quelle nel loro vissuto e in quello dei loro genitori.

Il cast della serie

Essendo sviluppata nell'arco di vari decenni, la linea narrativa della storia ha richiesto che i protagonisti fossero interpretati da attori di diverse fasce di età.

Nelle sembianze da adulti, i genitori Jack Pearson e Rebecca Pearson/Malone sono interpretati rispettivamente da MIlo Ventimiglia e da Mandy Moore, mentre i figli Kevin, Kate e Randall sono interpretati rispettivamente da Justin Hartley, da Chrissy Metz e da Sterling K. Brown.

Nel cast della serie figurano inoltre Susan Kelechi Watson, nella parte di Beth Pearson, Chris Sullivan, in quella di Toby Damon, Ron Cephas Jones, nelle vesti di William H.

Hill-Shakespeare e Jon Huertas nell'aspetto di Miguel Rivas. Completano il quadro degli attori gli interpreti Eris Baker, Melanie Liburd, Faithe Herman e Lyric Ross.