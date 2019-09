Giulia De Lellis e Andrea Damante nonostante non formino più una coppia, sono finiti di nuovo al centro del Gossip. I due ex fidanzati nelle scorse ore sono stati beccati allo stesso evento. La bella web influencer romana ed il deejay veronese nella serata di ieri 18 settembre, hanno partecipato all'evento organizzato da Bulgari. Il party dal nome TokyoGlam si è svolto a Milano al Bulgari Hotel, per omaggiare i vent'anni della rivista Vogue Japan.

Quest'ultima è considerata una delle riviste più influenti del globo.

All'evento hanno preso parte numerose star, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Giulia e Andrea così vicini. Lo scatto è stato pubblicato dal sito Gossip e Tv. Mentre il Dama si vedeva molto bene, il viso di Giulia non è stato immortalato. A far capire che si trattasse dell'ex corteggiatrice romana è stato il vestito. Nelle varie Instagram Stories la fidanzata di Iannone si è mostrata con un vestito di stelle, proprio quello immortalato nella foto.

Ovviamente, Giulia e Andrea non hanno mostrato nessun segno di riavvicinamento. Ma vederli così vicini ha fatto un certo effetto ai fan, vista la diatriba dei giorni scorsi tra i due. In realtà la De Lellis non ha mai tenuto nascosto di aver interrotto del tutto i rapporti con il suo. La stessa fidanzata di Andrea Iannone, in una recente intervista ha confessato che prima dell'uscita del libro 'Le corna stanno bene su tutto' ha contattato il diretto interessato.

Giulia avrebbe parlato con Andrea per dirle che, nell'opera si parlava dei tradimenti subiti.

Intanto, Andrea Damante in recente intervista ha confidato di aver sbagliato con la sua ex fidanzata. Intervistato dalla rivista Gente, poi ha ammesso che la De Lellis dopo due anni dovrebbe andare avanti.

Il 'Dama' duetta con Belen Rodriguez

All'evento organizzato da Bulgari ha partecipato anche Belen Rodriguez.

La showgirl è arrivata senza il marito, poiché impegnato nelle riprese di 'Stasera tutto è possibile', il programma di Rai 2. Nel mezzo della serata Andrea Damante è salito in consolle per intonare le note del 'Magnifico' di Fedez e Francesca Michielin. Il deejay veronese è stato seguito da Belen. Il duetto tra i due ha divertito molto i fan, ma non sono mancati i commenti dei più maliziosi. In realtà i due nonostante fossero in sintonia, hanno mostrato un momento di leggerezza e e svago.

La più grande di casa Rodriguez da quando ha ritrovato l'intesa con Stefano De Martino, non ha occhi per nessuno. Dunque, i fan dei DeMartinez e lo stesso conduttore partenopeo possono stare più che tranquilli. Andrea Damante invece, dopo Giulia De Lellis non è più riuscito a trovare la sua anima gemella.