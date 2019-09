Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni della prossima settimana della soap opera Un posto al sole, la quale si preannuncia anche questa volta ricchissima dal punto di vista dei colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo sul giovane Vittorio, il quale rischierà di essere messo alle strette da parte di Anita. E poi ancora vedremo che Marina dovrà fare i conti con il ritorno a Napoli di sua figlia Elena, che ritornerà in scena dopo un lungo periodo di assenza assieme alla piccola Alice.

Le trame di Un posto al sole dal 9 al 13 settembre: Vittorio messo alle strette

Nel dettaglio le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 settembre 2019 rivelano che Vittorio sarà alle prese con un momento decisamente molto delicato, che rischierà di metterlo nei guai in maniera seria.

Il ragazzo, infatti, verrà messo al corrente da parte di Patrizio che Anita è disposta a raccontare tutta la verità ad Alex e quindi vuole metterla al corrente della situazione che si è venuta a creare.

E così vedremo che Vittorio, dopo essersi reso conto della trappola cui lo potrebbe far finire Anita, deciderà di catapultarsi immediatamente al Caffè Vulcano per tenere sotto controllo la situazione e soprattutto per fermare Anita, prima che rischi di dire troppo ad Alex.

Nel frattempo, invece, vedremo che Marina è contenta per il ritorno a Napoli della figlia e della nipotina, ma questo suo entusiasmo verrà presto spazzato via da una notizia che le farà molto male e la lascerà senza parole. Il colpo di scena di questa nuova settimana di programmazione della soap arriverà quando Elena comunica alla mamma che ha deciso di trasferirsi a Londra con Alice: anche in questo caso la donna rimarrà senza parole ma il momento più difficile per Elena sarà quando dovrà comunicare questa sua decisione ad Andrea, il papà della bambina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Diego alla ricerca di un lavoro, Filippo e Serena si riappacificano

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 settembre in poi, inoltre, rivelano che Raffaele e Ornella continueranno a prendersi cura di Diego, alle prese con un momento non facile della sua vita: il ragazzo sta cercando lavoro e a dargli una mano potrebbe essere Renato. Intanto Alex si metterà alla disperata ricerca di sua sorella ma vedremo che questa situazione sarà tutt'altro che facile.

Nonostante l'aiuto di Franco e Vittorio, le ricerche della ragazza non saranno semplici.

Occhi puntati anche su Filippo e Serena: l'uomo tornerà a casa dopo un lungo viaggio di lavoro e verrà nuovamente coinvolto dalla donna, la quale cercherà di fargli dimenticare le tensioni che ci sono state nell'ultimo periodo e che hanno reso il loro rapporto burrascoso.