Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica in onda da circa sei anni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che prossimamente verranno trasmesse su Canale 5 si soffermano sulla vendetta di Antolina Ramos, la quale tornerà a Puente Viejo più agguerrita che mai. L'antagonista di Elsa, infatti, rientrerà a casa accompagnata dagli uomini della Guardia Civile per denunciare la Laguna di adulterio.

Antolina smascherata da Juanote

I telespettatori de Il Segreto assisteranno a diversi colpi di scena nei prossimi episodi. Dalle anticipazioni si apprende che Antolina (Maria Lima) deciderà di vendicarsi di Elsa (Alejandra Meco) dopo essere stata smascherata da Isaac (Ibrahim Al Shami). Come saprete, l'uomo ha scoperto che la moglie non era in attesa di un bambino di sei mesi quando ha abortito. Di conseguenza, il feto non poteva essere suo.

Guerrero, intenzionato a raccogliere ulteriori prove per incastrare la consorte, è riuscito a rintracciare Juanote, un giovane affetto da una malattia genetica che ha confessato di aver giaciuto in più di un'occasione con la Ramos.

Entrambi si sono recati a Puente Viejo, e qui il carpentiere ha accusato la coniuge di averlo preso in giro. Antolina ha negato con forza di aver sedotto e abbandonato l'infermo, ma subito dopo è fuggita dal paesello per un po' di tempo.

Isaac ed Elsa di nuovo insieme

Isaac ha fatto in modo che Juanote possa raccontare la sua versione dei fatti a Elsa, Matias, Marcela (Paula Ballesteros), Adela, Carmelo e Don Berengario. In tal modo costoro potranno ritornargli utili in qualità di testimoni nel momento in cui chiederà l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Guerrero, a questo punto, si è sentito finalmente libero di poter vivere la sua storia d'amore con la Laguna.

Il falegname, certo di essersi sbarazzato dalla Ramos, ha proposto alla giovane di trasferirsi a casa sua. In quest'occasione i due innamorati ha avuto anche modo di lasciarsi andare ad una notte di passione.

Tuttavia, la coppia ha dovuto fare i conti con i sensi di colpa per la morte di Juanote che, gravemente malato, è morto durante il viaggio di ritorno verso casa.

La Ramos fa arrestare la Laguna

Nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, arriverà l'ennesimo colpo di scena: la Ramos tornerà inaspettatamente a Puente Viejo.

La donna si recherà subito a casa di Isaac, accompagnata dal sergente Cifuentes. Qui accuserà apertamente Elsa di adulterio, ricordando che è ancora lei la moglie di Guerrero, ed esigerà che la rivale venga arrestata. Gli uomini della Guardia Civile, dietro ordine dell'ufficiale, provvederanno a portare la Laguna in galera.

Il falegname però non si arrenderà e, aiutato da Matias Castaneda (Ivan Montes), cercherà di contattare un grande avvocato che sia disposto a difendere legalmente l'amata.