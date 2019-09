Stasera 11 settembre, su Real Time, andrà in onda la seconda puntata della quarta edizione di Matrimonio a prima vista, il docu-reality che narra le vicende di tre coppie che hanno deciso di convolare a nozze, conoscendosi solamente davanti all'altare. Ora ad attenderli ci sarà il viaggio di nozze e la seconda fase, quella più dura: la convivenza di cinque settimane.

Matrimonio a prima vista: le coppie partono per la luna di miele

Dopo i festeggiamenti delle nozze, con tanto di ricevimento insieme a parenti e amici, le tre coppie appena sposate entreranno nel vivo dell'esperimento sociale; infatti tutt'e tre partiranno per il viaggio di nozze, ma le cose non si riveleranno facili e piacevoli come il previsto.

Le coppie decolleranno verso tre destinazioni differenti: Marocco, Messico e Zanzibar; l'idillio della vacanza, però, passerà ben presto, perché i neo sposi si ritroveranno ad affrontare la fase più dura: quella della convivenza. Vivranno insieme per ben cinque settimane e solo alla fine decideranno se rimanere sposati o separarsi e chiedere il divorzio.

I due episodi del secondo appuntamento sono già disponibili per gli abbonati alla piattaforma a pagamento Dplay Plus, mentre per gli altri la messa in onda è programmata per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming sulla piattaforma Dplay.