Terzo appuntamento con le Audizioni di X-Factor. Stasera, giovedì 26 settembre, verranno resi noti gli ultimi nomi di coloro che accederanno alla fase dei Bootcamp (con quattro sì) o alla selezione con il giudice di categoria, grazie ai tre sì. Successivamente i giudici verranno a conoscenza delle categorie che gli sono state assegnate.

Diretta X-Factor: Achille Lauro ospite delle Audizioni

Stasera si concluderà la fase delle Audizioni di X-Factor.

Sul palco del Pala Alpitour di Torino verranno scelti gli ultimi artisti che avranno la possibilità di accedere alla fase dei Bootcamp, che si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Ospite delle selezioni sarà Achille Lauro.

Al termine di tale fase, i quattro giudici (Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane) scopriranno, dalla viva voce di Alessandro Cattelan, quale categoria è stata assegnata a ognuno di loro per questa edizione.

Questo permetterà a loro, prima di tutto, di scegliere gli artisti, passati con tre sì, da portare ai Bootcamp.

L'appuntamento è per stasera, a partire dalle 21:15, su Sky Uno e in contemporanea streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Lo show sarà disponibile anche in chiaro nella serata di domani, venerdì 27 settembre, a partire dalle 21:30.