Nel corso della puntata odierna del trono over di Uomini e donne Gemma Galgani si è resa protagonista di una gaffe davvero parecchio imbarazzante. Già nel corso di una precedente puntata, la produzione aveva deciso di regalare questo piccolo spoiler a tutti i telespettatori della trasmissione. Sul web, infatti, avevano incominciato a circolare delle clip che ritraevano il piccolo incidente subito da Gemma durante la sfilata.

Nel bel mezzo della sua passerella, infatti, nel tentativo di imitare Marlyn Monroe, una folata di vento un po' troppo generosa ha sollevato il morbido abito della protagonista facendola finire in slip. Ebbene, quest'oggi è andata in onda la tanto attesa puntata contenente questo imbarazzante imprevisto.

L'imbarazzante incidente di Gemma Galgani durante la sfilata al trono over

La conduttrice Maria De Filippi ha deciso di riaprire i battenti con le famose sfilate del trono over di Uomini e Donne.

Tra le protagoniste, ovviamente, maggiore clamore è stato generato dalla dama bianca più discussa di sempre. Gemma Galgani, infatti, ha voluto vestire i panni di Marilyn Monroe sfoggiando un abito color arancio di tulle, morbido e svolazzante. La donna ha voluto riprendere la scena in cui l'attrice cerca di tenersi il vestito durante una folata di vento. Ebbene, la Galgani ha provato a fare la stessa cosa, ma c'è stato un piccolo imprevisto.

Il vento, infatti, è stato così forte al punto da sollevare in modo troppo generoso l'abito della protagonista. Gemma Galgani è quindi rimasta in slip dinanzi gli occhi attoniti dei presenti in studio. I più sorpresi sono stati, ovviamente, i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Loro, infatti, erano proprio dietro la dama, pertanto, sono stati i primi ad assistere allo "spettacolo".

Gemma scappa via dalla vergogna e Tina l'attacca

In men che non si dica, però, anche il parterre femminile è stato deliziato da questa simpatica visione.

Gemma Galgani, ovviamente, dopo essere rimasta in slip in passerella, è scappata via per coprirsi. A quel punto, allora, Tina Cipollari l'ha seguita e non ha potuto fare a meno di inveire contro di lei. L'esuberante opinionista, infatti, le ha chiesto come le fosse saltato in mente di rendersi protagonista di una scena così sensuale e inadatta a lei.

Gemma Galgani ha provato a difendere la sua posizione chiarendo che l'incidente non fosse voluto.

Nel frattempo, però, gli animi in studio sono stati davvero incontenibili. Tutti i presenti non sono riusciti a trattenere le risate e i commenti. Anche Maria De Filippi, che solitamente è posata e tranquilla, non ha resistito e si è letteralmente sdraiata a terra dalle risate.