Una nuova ed emozionante puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i numerosissimi fan nel pomeriggio di giovedì 5 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45. Ricordiamo che la prossima settimana la Serie TV turca con protagonisti Nazli e Ferit, giungerà al termine e terrà compagnia ai telespettatori con doppi episodi sino alle 16:40 circa. Stando agli spoiler sulla nuova puntata del 5 settembre, vedremo che Hakan sarà disposto a tutto pur di far saltare il matrimonio degli Aslan e, per tale motivo, non si farà scrupoli a tendere una trappola ad Asuman.

Bitter Sweet, spoiler: l'Onder vuole ricattare Nazli usando Asuman

I fan di Bitter Sweet sono a conoscenza del fatto che Hakan è un uomo senza scrupoli, disposto a tutto pur di entrare in possesso della Pusula Holding e farla pagare a Ferit. Dopo aver perso la custodia di Bulut, l'uomo escogiterà un nuovo diabolico piano per riprendersi il nipote e poter gestire le sue quote azionarie della società.

Dopo il fallimento del piano architettato con Pelin, l'Onder sfrutterà quanto scoperto su Asuman e il losco individuo, a suo vantaggio, traendo in inganno la sorella di Nazli. Grazie a questo stratagemma, il marito di Demet sarà sicuro di avere tra le mani un'arma per ricattare Nazli ed indurla a porre fine al suo matrimonio con Ferit. La chef e l'Aslan nel frattempo, si sono finalmente ritrovati e sono riusciti a confessare i propri sentimenti, passando una notte di passione nello chalet in campagna.

Anticipazioni del 5 settembre: Leman si trasferisce a casa di Ferit

Molti i colpi di scena che attendono i fan di Bitter Sweet nelle puntate conclusive dell'unica stagione e che avrà termine il prossimo 13 settembre. Le anticipazioni riguardanti l'episodio di giovedì 5 settembre svelano che, la madre di Ferit, avrà dei dubbi sul matrimonio del figlio, soprattutto dopo aver ricevuto la visita di Pelin e Deniz.

La signora Leman quindi, allo scopo di vederci chiaro e per conoscere meglio la nuora, deciderà di trasferirsi a casa del figlio. Molte novità quindi attendono i telespettatori della soap turca in questo emozionante finale di stagione, che vedrà ancora una volta Hakan tramare contro Ferit, allo scopo di distruggerlo, spinto da un odio che avrà la sua origine in un fatto che scopriremo con il prosieguo delle puntate.

Fiato sospeso quindi anche nella puntata di giovedì 5 settembre, dove i fan di Bitter Sweet scopriranno cosa ha architettato l'Onder per mettere sotto ricatto la povera Nazli. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.