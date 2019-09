Il Trono Over di Uomini e donne si è riaperto con la prima registrazione effettuata lo scorso 30 agosto, a circa tre mesi di distanza dalla precedente. Ma il tempo sembra non essere passato dato che in studio si sono ritrovati per lo più i soliti volti noti, riportando alla ribalta i siparietti già noti al pubblico da casa. Immancabile, a tal proposito, la partecipazione di Gemma Galgani nonostante le polemiche diffuse durante l'estate.

Un'ex dama del Trono Over, infatti, aveva diffuso l'indiscrezione secondo la quale la Galgani sarebbe fidanzata da diversi anni ma avrebbe continuato a nascondere tale relazione pur di mantenere vivo l'interesse su di sé. Senza neppure prendere in considerazione tale voce, Maria De Filippi ha raccontato come la torinese ha trascorso l'estate e le sue prime immagini hanno scatenato l'ilarità di Tina Cipollari e i soliti battibecchi con Barbara De Santi.

Le accuse reciproche di Gemma Galgani e Barbara De Santi

Solo qualche settimana fa, Barbara De Santi aveva pubblicato una lettera sul settimanale DiPiù nella quale sembrava voler appianare le divergenze con Gemma Galgani, dopo anni di discussioni.

In tale circostanza, la dama di Uomini e donne aveva scritto: "Sono istintiva, ma non agisco mai per partito preso. Io non ti vado contro apposta. Se vedo che hai ragione, ti sostengo: se vedo che hai torto, mi permetto di dirti la mia". Ma quelle parole, alle quali era stata aggiunta la speranza di essere capita proprio dalla rivale, non sembrano avere sortito il risultato sperato. Nella registrazione del Trono Over, effettuata qualche giorno fa, le due dame hanno ripreso a litigare, chiamando in causa uno dei soliti argomenti: il denaro.

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, Gemma ha accusato Barbara di guadagnare facilmente senza lavorare. E lo stesso ha fatto la De Santi, che ha chiosato: "Parli te che prendi la pensione e ti lamenti pure".

Tina Cipollari contro Gemma: 'Piagnona'

Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle prime puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. Ripartendo dai siparietti trash della scorsa stagione, infatti, si assisterà a nuovi scontri anche tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Come segnalato dal Vicolo delle News in merito alla registrazione del 30 agosto, l'opinionista ha accusato la dama torinese di essere una 'piagnona'. Tutto ha avuto inizio quando sono state mostrate le immagini emozionanti di Jara e Nicola, la coppia nata proprio nel parterre del programma e che oggi è in attesa di un bambino. Anche in altre occasioni, durante la registrazione, Gemma ha faticato a trattenere le lacrime, sempre criticata dalla sua storica rivale.