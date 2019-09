Arrivano le nuovissime anticipazioni della nota soap opera tedesca, "Tempesta D'amore", ambientata in un immaginario hotel di lusso della Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 9 al 14 settembre, tutti i giorni tranne la domenica a partire dalle 19.55. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incontro fra Henry Achleitner e Denise, sui dubbi che Paul e Romy nutriranno sul conto di Jessica e sui sensi di colpa di Annabelle.

Romy nutrirà dei dubbi su Jessica

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Paul riuscirà a risolvere tutti i suoi problemi e chiederà a Romy di andare a vivere insieme. La giovane accetterà, senza però rivelare al fidanzato i dubbi che nutre sull'operato di Jessica. Joshua chiederà a Denise di lavorare insieme a lui, dopo essersi accorto che i lavori di restauro dell'hotel equestre non avanzano nel migliore dei modi.

A quel punto, la giovane Saalfeld entrerà in crisi a causa della sua incertezza sull'accettare o meno la proposta del ragazzo che ama ma che non la ricambia. Annabelle inizierà ad essere perseguitata dai sensi di colpa per aver ucciso a sangue freddo sua madre, Xenia. André si arrabbierà moltissimo quando Robert lo criticherà aspramente per il suo operato in cucina. Denise ritroverà per caso lo specchio magico e deciderà di disfarsene, senza sapere quale sorpresa l'attende.

Annabelle si renderà conto che i sospetti di Romy e Paul nei confronti di Jessica stanno aumentando, per questo deciderà di intervenire sulla questione in difesa dell'amica. Andrè chiederà a Werner di promuoverlo al ruolo di capocuoco delle cucine del Furthenof, ma il Saalfeld si dimostrerà restio ad assecondare le richieste del fratello.

Robert sentirà la mancanza di Eva

Christoph farà a credere a Robert che Eva abbia ricevuto un'allettante proposta di lavoro.

Dopo essersi ripreso momentaneamente, Paul ricadrà di nuovo nella disperazione dovuta alla perdita della sua bambina. Preoccupata, Romy chiederà aiuto a Tina ed insieme indagheranno su Jessica. Seguendo gli indizi forniti dallo specchio magico, Denise conoscerà Henry Achleitner e lo aiuterà a far nascere un vitellino. Robert confiderà a Valentina e Werner di sentire molto la mancanza di Eva. Romy continuerà ad indagare su Jessica, finendo per mettersi veramente nei pasticci.

Henry confiderà a Denise alcuni segreti della sua famiglia, poco prima di ricevere un'allarmante telefonata. Joshua deluderà le aspettative di Annabelle nella conduzione del Furstenhof. Henry sarà costretto a pernottare al Furstenhof, finendo per trascorrere altro tempo con Denise. Annabelle mentirà a Christoph e quest'ultimo licenzierà Romy. Werner offrirà ad Henry un posto di lavoro al Furstenhof.

Joshua romperà accidentalmente un vaso appartenuto alla nonna di Romy.