Continuano le registrazioni del trono over di Uomini e donne che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il vicolo delle news' e riguardanti la registrazione dello scorso 7 settembre, veniamo a sapere che Ida Platano sarà nuovamente in crisi per l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, tanto da dover abbandonare in lacrime lo studio di Maria De Filippi rifugiandosi in bagno.

Da quanto si apprende, sarà Armando a seguire la dama per consolarla, mentre Guarnieri ribadirà ancora una volta che la loro storia è chiusa. Ritorno eccellente nel parterre femminile, dove vedremo di nuovo Anna Tedesco, la dama bionda che fu accusata dagli opinionisti di avere una tresca con Giorgio Manetti.

U&D, spoiler: Ida ancora in lacrime per l'ex Riccardo

Molta attesa per la messa in onda delle prime puntate del trono over di Uomini e donne, che debutterà con la nuova stagione, il prossimo 16 settembre su Canale 5.

Da quanto si apprende dalle registrazioni avvenute lo scorso 7 settembre, si intuisce come Ida Platano faccia ancora fatica ad accettare di vedere il suo ex Riccardo Guarnieri vicino ad altre donne. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news' infatti, pare che Ida sia fuggita piangendo dallo studio chiudendosi in bagno. Il tutto mentre Riccardo, al centro dello studio, stava discutendo con Armando di una nuova dama, Valentina, che sarebbe poi uscita a cena con Incarnato. Il battibecco nato tra i due cavalieri ha portato Armando ad accusare il cavaliere tarantino di non lasciare che la sua ex si rifacesse una vita.

Subito dopo, Ida sarebbe scoppiata in lacrime abbandonando lo studio, segno che la dama bresciana non ha ancora digerito la fine della sua relazione con Guarnieri.

Registrazione trono over del 7 settembre: Anna Tedesco ritorna a Uomini e donne

Da quanto riportato dal sito di anticipazioni, pare sia stato Armando a raggiungere la Platano nel tentativo di consolarla, mentre Riccardo è rimasto in studio, ribadendo il fatto che la storia con Ida e ormai conclusa da un pezzo.

Anche nella nuova stagione del trono over sembra si stiano riproponendo le medesime situazioni dell'anno passato, con un'evidente sofferenza di Ida, che sembra non aver ancora metabolizzato la rottura con il suo ex. Ritorni eccellenti nello studio di Maria De Filippi, come quello di Anna Tedesco, la dama bionda che fu additata da Gemma come la causa della sua rottura con Giorgio Manetti. La dama come ricordiamo, fu presa di mira anche dagli opinionisti che pensavano avesse una relazione con 'Il gabbiano'.

Punzecchiata da Gianni Sperti, la Tedesco si è detta pronta a trovare finalmente l'uomo della sua vita e stando alle anticipazioni, pare che abbia già iniziato a frequentare uno dei cavalieri del parterre.

Per scoprire ulteriori dettagli su cosa sta accadendo al trono over di Uomini e donne, non resta che attendere la messa in onda delle prime puntate del dating show di Maria De Filippi che, ricordiamo, prenderà il via il prossimo 16 settembre.