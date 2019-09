Sono passati pochi giorni da quando Eleonora Rocchini è finita in ospedale in seguito ad un brutto incidente. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, dopo un comprensibile silenzio, ha deciso di usare i social network per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo l'iniziale spavento, oggi la ragazza fa sapere di essere tranquilla e certa del fatto che andrà tutto bene sia a lei che alle persone che erano a bordo della macchina uscita fuori strada sabato scorso.

Eleonora torna sui social e tranquillizza i fan

È un messaggio lungo e molto toccante quello che è apparso sul profilo Instagram di Eleonora Rocchini nel primo pomeriggio di lunedì 30 settembre. La giovane, a pochi giorni dall'incidente di cui tutti i siti hanno parlato, ha scelto di esporsi in prima persona per chiarire come stanno veramente le cose.

Nelle Stories dell'ex volto di Uomini e Donne, dunque, da qualche ora si possono leggere le seguenti parole: "Volevo rassicuravi e ringraziarvi per l'enorme affetto che avete avuto per me anche in un momento così delicato".

L'ex compagna di Oscar Branzani, poi, ha definito come "tremendo" l'impatto che l'auto sulla quale viaggiava sabato scorso ha avuto quando è uscita fuori strada in provincia di Napoli. Per evitare che in rete circolino informazioni sbagliate su quello che è accaduto, la toscana ha puntualizzato che chi guidava la macchina l'altra sera, ne ha perso inspiegabilmente il controllo e tutti i passeggeri sono rimasti incastrati dentro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"Non sapevamo se ne saremmo usciti vivi, invece stiamo tutti bene", ha fatto sapere la giovane tramite il suo account.

Sebbene sostenga di ricordare poco di quello che è successo dopo l'incidente, Eleonora ha detto che le è stato riferito che alcuni passanti hanno aiutato lei e i suoi amici ad uscire dall'auto prima dell'arrivo dell'ambulanza, rompendo i vetri.

La Rocchini di nuovo serena dopo la paura

Quando è stata trasportata in ospedale in codice rosso, Eleonora ha scoperto di avere un trauma cranico, mentre chi era in macchina con lei aveva costole rotte e problemi alle anche.

"Avevo paura di non riuscire ad arrivare, ma quando li ho visti mi sono rasserenata. Eravamo tutti lì, vivi", ha scritto la ragazza su Instagram poche ore fa.

"Andrà tutto bene", ha continuato la Rocchini prima di informare i fan sul suo attuale stato di salute. "Io di rotto non ho niente, ho 15 punti in testa e lividi qua e là", ha aggiunto la giovane prima di ribadire l'affetto che prova per Dalila Branzani, la sorella del suo ex che ha riportato varie fratture nell'incidente.

Oscar, che si è subito precipitato a Napoli al capezzale delle "sue donne", non si è più esposto sui social network; Dalila, invece, ha scelto IG per far sapere che "è stato devastante e il recupero sarà doloroso, ma ce la farò. Devo".