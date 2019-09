Nella sedicesima edizione del Grande Fratello è nata la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. I due sembravano particolarmente affiatati ma, dopo pochi mesi, sono sorte le prime problematiche. A fare chiarezza sul loro rapporto ci ha pensato Ambra Lombardo che ha rilasciato al settimanale ''Nuovo'' qualche tempo fa. Ma non solo. Nelle ultime ore, Ambra è tornata sull'argomento spiegando i motivi degli scontri tra i due, legati alla distanza e a non poter attualmente prendere casa insieme.

Ambra Lombardo spiega i motivi dei litigi che ci sono stati con Chicco Nalli

Tra i motivi dei tanti litigi anche il fatto che la 33enne ha deciso di rifarsi il seno. Secondo Chicco Nalli, infatti, la Lombardo non avrebbe dovuto rifarsi il seno perché non c'era bisogno. L’ex gieffina, però, ha raccontato che la sua decisione è stata presa per necessità. In un’intervista a Radio Radio ha spiegato che la sua decisione è stata presa dopo aver perso peso a causa di una storia d’amore tossica.

Nello specifico, la Lombardo ha spiegato che questa sua storia d'amore l'aveva provata così tanto da dimagrire in maniera eccessiva. Questo dimagrimento le ha causato dei problemi: il seno, a detta sua, ne ha risentito particolarmente. Inoltre la Lombardo ha confessato che durante la relazione è stata vittima di maltrattamenti domestici. Parole forti quelle della giovane ex gieffina, che per la prima volta ha svelato alcuni aspetti inediti della sua vita privata che, fino a questo momento, era tenuta all'ombra.

La Lombardo comunque ci ha tenuto a precisare che ora con Nalli le cose procedono a gonfie vele. Per lei sono fidanzati e, anche se ultimamente ci sono stati dei problemi, non sono si sono lasciati. ''Come ogni donna vorrei il mio uomo accanto. Tante volte la sua mancanza e impossibilità di creare spazi per noi un po’ mi pesa'', queste le parole di Ambra Lombardo che ha ammesso che la cosa migliore sarebbe cominciare una convivenza, ma attualmente non sembra possibile.

La convivenza e i rapporti tesi con Tina Cipollari

Chicco Nalli, dal canto suo, ha spiegato di aver preso una casa a Roma in modo tale che ad ottobre con lui venga anche la Lombardo. I due, infatti, stanno risentendo del fatto che vivono distanti. I numerosi impegni lavorativi, poi, li costringono a non potersi vivere giorno per giorno. Proprio per questo, in questo momento, stanno vivendo un periodo burrascoso che stanno cercando di superare.

I due hanno più volte dichiarato di essere sicuri del sentimento che li lega. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questa coppia. Nel frattempo, anche i rapporti con Tina Cipollari, ex moglie di Chicco Nalli, sembrano essere meno tesi: a confermarlo è stata la stessa Ambra Lombardo. Le cose tra lei e Chicco, quindi, non dovrebbero far altro che migliorare, ma lo scopriremo solo vivendo.