Grande spavento per Eleonora Rocchini, volto noto al grande pubblico televisivo per il suo passato a Uomini e donne. In queste ore sulle pagine del sito web FanPage.it è stata riportata la notizia dell'incidente stradale che ha visto coinvolta Eleonora la scorsa notte a Napoli. La dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita nel dettaglio, anche se sappiamo che la ragazza si trovava in macchina con Dalila Branzani, sorella del suo ormai ex fidanzato Oscar e con un altro ragazzo, Nunzio, amico di Dalila.

Le condizioni dei ragazzi, nonostante la grande paura, non sarebbero gravi.

Terribile incidente in auto per Eleonora Rocchini e la sorella del suo ex Oscar Branzani

Su FanPage è stata riportata la fotografia della macchina dove viaggiava Eleonora in compagnia dei suoi due amici. Immagini decisamente spaventose, dato che l'auto è apparsa visibilmente distrutta dopo il tremendo impatto. I ragazzi sono stati tutti ricoverati dopo l'incidente, ma al momento non si conosce ancora la dinamica esatta dei fatti.

Per questo motivo la sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli sta indagando per portare alla luce la verità dei fatti su quanto è accaduto.

Dalle prime informazioni emerse in seguito al tremendo impatto sarebbe stato necessario l'intervento del Vigili del Fuoco per estrarre i tre ragazzi dalle lamiere dell'automobile. Anche la Polizia sta indagando su questo incidente che poteva avere degli effetti decisamente più gravi. Le forze dell'ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere private e pubbliche della zona.

Le parole di Oscar dopo l'incidente: 'Abbiamo angeli in cielo'

La notizia dell'incidente ha fatto subito il giro del web e della rete e in molti, in queste ore, hanno chiesto ulteriori informazioni anche ad Oscar Branzani che tuttavia ha preferito non commentare in maniera diretta la notizia. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, si è limitato a postare una stories sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: 'Abbiamo angeli in cielo'.

Parole che, comunque, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan della coppia nata a Uomini e donne e ormai scoppiata, dato che dal post Instagram di Oscar sembrerebbe di capire proprio che la situazione non è grave. Tra lui e Eleonora la love story è definitivamente finita da un po' di tempo: proprio qualche settimana fa è stata la Rocchini a rompere il silenzio e a fare chiarezza, dicendo che la loro relazione era conclusa e che non avrebbe comunque parlato male di una persona con la quale aveva condiviso molto.

Sembrerebbe, quindi, che i due ex protagonisti di U&D siano rimasti in buoni rapporti.