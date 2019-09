Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate trasmesse ad inizio ottobre in Spagna, rivelano che Francisca Montenegro tornerà in grande stile a Puente Viejo dopo quattro anni di lontananza. Qui la matrona dimostrerà di avere le idee molto chiare quando si alleerà con la Marchesa per riprendersi la Villa.

Il Segreto: Raimundo e la matrona in crisi

Nel corso della dodicesima stagione de Il Segreto si tornerà a parlare di Francisca, la grande protagonista delle passate stagione. La matrona, infatti, tornerà a Puente Viejo dopo aver trascorsi alcuni anni a Madrid.

Nelle attuali puntate Raimundo (Ramon Ibarra) ha informato Marcela Del Molino di aver perso le tracce di sua moglie. Il loro rapporto matrimoniale è entrato in crisi dopo la distruzione della Villa ad opera del diabolico Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Se quest'ultimo ha trovato la morte grazie a Maria Castaneda (Loreto Mauleon), la Montenegro e l'Ulloa hanno preso strade diverse. L'ex locandiere è tornato a Puente Viejo dimostrando di non aver dimenticato la moglie. Il padre di Emilia (Sandra Cervera), infatti, si è spinto addirittura alla Villa dove ha incontrato i nuovi proprietari, la famiglia Solozabal che hanno dimostrato di non avere notizie utili al ritrovamento di Francisca (Maria Bouzas).

Francisca incontra la Marchesa

Negli appuntamenti spagnoli de Il Segreto, in onda questa nuova settimana su Antena 3, i telespettatori assisteranno al ritorno di Francisca a Puente Viejo. La matrona, infatti, dimostrerà di conoscere assai bene i nuovi abitanti del borgo iberico. In particolare la Montenegro si recherà a casa de Los Vivos dove incontrerà la Marchesa. In questo frangente gli affezionati capiranno che quest'ultima è in realtà la cugina di Salvador Castro, il primo marito della madre di Tristan Castro (Alex Gadea). Inoltre si scoprirà che la matrona aveva dato ospitalità alla Marchesa quando aveva perso il marito.

La Montenegro vuole la Villa

Nonostante i quattro anni passati lontano dal borgo, Francisca dimostrerà di non essere cambiata. Infatti vorrà riprendersi ciò che le apparteneva. Per fare ciò, la Montenegro stringerà un'alleanza con la Marchesa per riprendersi la Villa da Ignazio Salozabal. In questo modo si apre una nuova story-line che siamo sicuri intratterrà i telespettatori de Il Segreto per molte settimane.

In attesa di scoprire se il piano della dark-lady e della cugina andrà in porto. Si precisa che queste puntate saranno trasmesse tra diversi mesi su Canale 5.