Sta per tornare in onda l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, giunta ormai alla sua quarta stagione di messa in onda in tv. Dopo il clamoroso successo ottenuto in prime time, la serie è diventata un appuntamento fisso del pomeriggio della rete ammiraglia e anche quest'anno i vertici della tv di Stato hanno deciso di rinnovare l'appuntamento che ripartirà da lunedì 14 ottobre alle ore 15,40 circa.

Tante le novità e i colpi di scena che vedremo in questa quarta stagione, la quale sarà caratterizzata anche dall'arrivo di nuovi personaggi che animeranno le vicende.

Il paradiso delle signore 4 anticipazioni: Vittorio e Marta sposi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 4 rivelano che si assisterà ad una rinfrescata ai luoghi clou della soap, tra cui lo spogliatoio delle veneri che verrà completamente rinnovato e sarà sempre di più il luogo che accoglierà le confessioni delle varie ragazze.

E poi ancora verrà ripristinato il magazzino, dove lavorerà Armando che sarà interpretato dall'attore Pietro Genuardi, che in molti ricorderanno per il suo ruolo in un'altra soap opera di successo, ovvero Centovetrine in onda su Canale 5.

Per quanto riguarda la trama di questa quarta stagione in onda dal 14 ottobre su Rai 1, le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno i vari protagonisti della soap.

Per esempio Vittorio Conti è pronto per le tanto attese nozze con Marta: i due diventeranno marito e moglie e grazie a questa unione, la donna acquisirà anche delle quote del Paradiso.

Nicoletta ama ancora Riccardo

Nel frattempo, Umberto dovrà fare in conti con le capacità imprenditoriali del figlio, che verrà messo alla prova dal padre. L'uomo, però, dovrà fare i conti anche con mire amorose di sua cognata Adelaide.

In questa quarta stagione della soap opera i riflettori saranno puntati anche sul ragionier Luciano Cattaneo, il quale sembra aver archiviato definitivamente la sua relazione con Clelia (ma sarà davvero così?). E così il ragioniere metterà da parte questa relazione extraconiugale per riscoprire nuovamente i valori della famiglia passando molto più tempo con sua moglie e la figlia.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 4 inoltre, rivelano che Nicoletta dopo la nascita di sua figlia ha deciso di convolare a nozze con Cesare.

La donna però, non è affatto contenta di questa unione e in cuor suo sa bene che prova ancora un forte sentimento nei confronti di Riccardo, il padre della sua bambina. Insomma una nuova stagione che si preannuncia decisamente ricca e carica di novità e che difficilmente deluderà le aspettative del pubblico.