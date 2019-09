Ellie Goulding, 32 anni, ha detto di sì il 31 agosto al fidanzato Caspar Jopling, 27, in una sontuosissima cerimonia stile royal e vittoriano. L'esperto d'arte e la cantante di "Love me Like you Do" hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 per poi ufficializzare il fidanzamento nel 2018.

Il matrimonio di Ellie e Caspar è stato nominato dai tabloids il matrimonio dell'anno

Ellie Goulding è arrivata alla cattedrale di York su un camper Volkswagen blu elettrico decorato con nastri di pizzo e fiori bianchi con 25 minuti di ritardo.

Il vestito, che rispettava pienamente il tema royal e vittoriano, era un custom made di Chloè disegnato dalla stilista Natacha Ramsay-Levi bianco con collo alto e maniche lunghe. La stilista e il suo team hanno confezionato l'abito interamente a mano impiegando più di 600 ore di lavoro. Caspar invece indossava uno smoking, sempre custom made, di Huntsman. Dopo la cerimonia, che è stata celebrata dal vescovo di York in persona, la coppia è uscita dalla cattedrale sorridendo e più raggiante che mai, poi sotto gli occhi dei fotografi e dei fans che aspettavano dietro le transenne che circondavano il sagrato della cattedrale hanno deciso di darsi un bacio.

Dopo la cerimonia sposi e invitati si sono sposatati in fretta al Castle Howard dove si è tenuto il ricevimento nuziale, il cui tema era quello di un festival, infatti la location scelta è famosa per essere il palco di esibizione per grandi artisti internazionali come per esempio recentemente il cantautore inglese Ed Sheeran.

Nonostante la coppia abbia sempre tenuto la loro relazione lontano dai riflettori e dai gossip, Ellie non ha tardato a condividere con i suoi fans la felice notizia, postando sui suoi social foto del matrimonio accompagnate dai suoi ringraziamenti: "Questo weekend ho sposato l'amore della mia vita, nella casa di Dio, circondata dalle persone a cui voglio bene.

Mi sento piena di gratitudine. Grazie per sempre a tutti quelli che sono stati coinvolti in questo momento speciale, compresi coloro che hanno viaggiato da posti lontani per venire a celebrarci alla cattedrale di York. Questa cattedrale è un posto speciale per mio marito e la sua famiglia e organizzare la cerimonia qui era qualcosa molto cara al loro cuore. Non dimenticherò mai il vostro supporto e la vostra generosità. Entrambi vi mandiamo amore e tanti abbracci".

Tra gli invitati celebrità e personaggi della famiglia reale

Alla cerimonia hanno partecipato moltissime celebrità e componenti dello star system. Tra gli invitati anche componenti della Royal Family. Tra celebrità più di spicco erano presenti Katy Perry, vestita in un abito pastello multicolore accompagnata dal suo futuro sposo, l'attore Orlando Bloom, vestito in uno smoking scuro. Presente anche l'attrice Sienna Miller, in un vestito di seta marrone con pois bianchi a collo alto firmato Alessadra Rich, e accompagnata dal nuovo fidanzato, il gallerista ventisettenne Lucas Zwirner.

Il cantante James Blunt con la moglie Sofia Wellesley, nipote del duca di Wellington. Tra i reali presenti c'era Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie del principe Andrea, si è presentata con le due figlie la principessa Eugenie e la principessa Beatrice.