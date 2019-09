Ieri, domenica 22 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Tra le risate e i momenti divertenti, però, si è dato spazio anche ad una tematica alquanto delicata che ha commosso tutti i presenti in studio e il pubblico da casa. La conduttrice Mara Venier, infatti, ha ospitato Elodie Di Patrizi e le due donne hanno voluto mandare un bellissimo messaggio a Emma Marrone.

L'artista salentina, purtroppo, è stata costretta ad annunciare la sua pausa dalla musica a causa di alcuni problemi di salute.

La donna ha provato a non generare allarmismi, spiegando di essere convinta che tutto andrà bene. A ogni modo, considerando i suoi precedenti, i numerosi fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi. Tra i vari personaggi famosi che hanno deciso di spendere qualche parola per lei, si è distinto anche il supporto della sua collega Elodie e della conduttrice Mara Venier.

Mara Venier ed Elodie di Patrizi commuovono tutti a Domenica In con il messaggio per Emma

Dopo l'annuncio circa i problemi di salute di Emma Marrone, i principali esponenti del mondo dello spettacolo non hanno potuto fare a meno di manifestare tutta la loro vicinanza per l'artista.

Ieri pomeriggio, anche Mara Venier ha speso qualche parola per commentare l'accaduto. La presentatrice, nel corso dell'intervista ad Elodie Di Patrizi, ne ha approfittato per mandare un caloroso messaggio a Emma Marrone.

La conduttrice ha mandato in onda un video nel quale l'artista salentina, un po' di tempo fa, raccontò della sua malattia. Al termine del commovente videomessaggio, anche Elodie ha preso la parola dicendo: "Le ho mandato un messaggio, è una donna molto forte e siamo tutti con lei". A tale grido di speranza si è accorata anche la Venier, la quale non ha potuto fare a meno di mostrare un po' di emozione e commozione.

Anche altri personaggi famosi hanno manifestato tutta la vicinanza per la Marrone

Lo studio di Domenica In è stato pervaso da un calorosissimo applauso. Tutti i fan, infatti, non aspettano altro che veder tornare la loro beniamina più forte di prima. Questo è l'augurio di molti personaggi famosi. Tra questi, il commento che ha sicuramente generato parecchio coinvolgimento è stato quello di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha voluto scrivere una toccante lettera alla sua pupilla nella quale le ha manifestato tutto il suo affetto e la sua vicinanza.

Maria è, e sarà sempre, per Emma un punto fermo, una persona su cui potrà sempre fare affidamento. Anche l'ex fidanzato della Marrone, Marco Bocci, ha voluto esternarle tutta la sua vicinanza infondendole quanta più grinta possibile. Naturalmente, in questo momento così delicato, anche tutti i fan dell'artista stanno provvedendo a trasmetterle forza e coraggio.