Ormai è ufficiale: Massimo, dopo la fine della sua relazione con Ilaria avvenuta a Temptation Island 2019, si è fidanzato con l'ex tentatrice Sonia. Ad confermare la notizia che si era diffusa sul web già durante l'estate è stato proprio il diretto interessato durante la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne alla quale ha partecipato come ospite con la sua ex. Sul web, le critiche per la decisione presa dal giovane di iniziare una relazione in maniera così repentina dopo la rottura di una storia tanto importante non sono mancate, ma Massimo ha voluto rispondere per mettere a tacere ogni possibile pettegolezzo.

Massimo: 'Esistono emozioni'

'io penso non esista il tempo giusto per fare delle scelte o prendere decisioni nella vita', ha detto Massimo ad un utente del web che gli chiedeva se non fosse prematuro fidanzarsi dopo ad mese dalla rottura con Ilaria. D'altra parte fino all'intervista con Filippo Bisciglia, avvenuta ad un mese dall'ultimo falò di confronto, il giovane si era professato innamorato della sua ex e pronto ad attenderla affinché insieme potessero dare una seconda possibilità durata ad una storia durata per più di due anni.

Per tale ragione la presentazione di Sonia come fidanzata ha stupito ancora di più i fan di Temptation Island.

Massimo, però, pare certo della scelta fatta e ha difeso la sua relazione affermando che bisogna vivere seguendo ciò che si sente. 'Esistono delle emozioni ed è giusto viverle appieno', ha infatti affermato il giovane che ha trovato la complicità con Sonia Onelli, la quale si era fatta notare durante il reality per la sua vicinanza ad un altro fidanzato, ossia Arcangelo. Massimo, infine, ha aggiunto che quello espresso è un suo pensiero, e non è detto che sia valido per tutti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Sonia è il nuovo amore di Massimo

Sta di fatto che il ragazzo pare aver ritrovato al spensieratezza e la gioia che cercava accanto a Sonia: con Ilaria il rapporto già non funzionava da tempo e Temptation Island è stata solo la conferma ulteriore che la loro storia era giunta al capolinea. Entrambi si erano avvicinati a due tentatori, anche se ad oggi Ilaria si professa ancora single ed interessata a pensare a se stessa.

Sui social ci sarà tempo di scoprire se tra Massimo e Sonia la relazione proseguirà nel tempo e non è escluso che i due torneranno di nuovo a Uomini e Donne per raccontarsi al pubblico che ogni anno si affeziona ai protagonisti di Temptation Island. Nel frattempo, Massimo ha archiviato definitivamente la sua storia con Ilaria: l'interesse per Sonia, stando a ciò che compare sui social, cresce di giorno in giorno e solo il tempo potrà dare tutte le risposte che la nuova coppia cerca.