Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono tornati insieme: è questa la notizia che arriva direttamente dai social network e che ha reso felici i numerosi fan della coppia. È stato il cantante emiliano ad annunciare la ritrovata serenità con la fidanzata tramite uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram con tanto di dedica romantica.

Dunque, dopo un'estate contrassegnata da vari "tira e molla", i due hanno deciso di dare un'altra chance al loro amore: pare che l'influencer abbia perdonato un tradimento del quale avrebbe avuto conferma nel mese di giugno.

Paola e Fede si sono ritrovati: la foto sui social fa gioire i fan

La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi continua: dopo essere stati avvistati varie volte a cena insieme in Italia e anche a Ibiza, i due giovani hanno deciso di uscire allo scoperto qualche ora fa. Nella tarda serata di giovedì 12 settembre, sul profilo Instagram del cantante è stata pubblicata una foto che ufficializza il ritorno di fiamma con l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin.

L'immagine che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre 200mila "mi piace" mostra i due ragazzi intenti a scambiarsi un dolce bacio per strada: questo gesto semplice ma significativo è giunto a conferma del superamento della crisi che era piombata sulla coppia all'inizio dell'estate.

"Se sei le stelle io sono la Nasa, prima di tornare a casa... ti verrò a cercare". Questa è la didascalia con cui il cantante ha voluto accompagnare lo scatto che ha evidenziato come sia riuscito a riconquistare il cuore della showgirl veneta, la quale poco prima dell'inizio delle vacanze l'aveva lasciato improvvisamente.

I follower più attenti hanno comunque notato che le parole scritte dall'artista emiliano non rappresentano una dedica estemporanea nei confronti di Paola, ma la strofa di una canzone che Rossi ha scritto qualche tempo fa per convincere la sua amata a dare una nuova opportunità alla loro relazione.

La Di Benedetto 'perdona' Fede

Prima che Federico Rossi confermasse il ritorno di fiamma con Paola Di Benedetto, erano giunte diverse segnalazioni su presunti avvistamenti della coppia di nuovo insieme.

Infatti, nonostante la modella vicentina avesse annunciato la rottura con il fidanzato nelle battute iniziali dell'estate, si sarebbe comunque incontrata in gran segreto con lui in diverse occasioni per cercare di ricucire lo strappo.

Le riviste di Gossip in questi mesi hanno spesso riportato che l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi avrebbe lasciato di punto in bianco Rossi dopo aver appreso di un tradimento.

Sembra, infatti, che il cantante abbia avuto un flirt con Emma Muscat, ex allieva di Amici con la quale ha condiviso una serata di lavoro a Malta.

Dopo aver appreso probabilmente dalla ragazza che ci sarebbe stato un incontro con Federico, la modella avrebbe dunque deciso di troncare immediatamente la relazione. Inoltre pare che l'artista modenese abbia accusato duramente il colpo, e per questo motivo si sarebbe prodigato per tutta l'estate con gesti romantici verso Paola (come la canzone inedita scritta per lei) affinché tornassero insieme.

E ad oggi si può dire che effettivamente il ritorno di fiamma c'è stato.