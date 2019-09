Anticipazioni succulente su ciò che vedremo durante la seconda puntata di Temptation Island Vip arrivano dalla pagina Instagram ufficiale del reality: la protagonista del video postato è Anna Pettinelli. La speaker radiofonica appare disperata ed in lacrime per via di alcuni atteggiamenti avuti dal suo fidanzato Stefano con una tentatrice: Anna è certa che al fidanzato piaccia un'altra donna. Le compagne d'avventura della Pettinelli, però, sembrano non prendere troppo sul serio il pianto dell'amica, tanto che la prendono in giro.

Anna Pettinelli in lacrime

Anna disperata: ecco quello che i telespettatori vedranno durante la puntata del 16 settembre di Temptation Island Vip. Nel video postato su Instagram, la speaker, nascondendosi sotto le coperte, inveisce contro il fidanzato Stefano e poi un'affermazione che lascia presupporre che abbia visto qualche video nel pinnettu. 'A lui adesso gliene piace un'altra', dice fra le lacrime Anna, che non manca di definire in modo poco carino il fidanzato.

Mentre la Pettinelli lamenta questa situazione, accanto a lei ci sono altre due protagoniste del reality. 'Gelosona', la apostrofa Nathalie Caldonazzo, con la quale Anna ha stretto un rapporto d'amicizia che è saltato all'occhio del pubblico sin dalle prime battute del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Nel frattempo, anche Serena Enardu, che si sta avvicinando non poco al tentatore Alessandro, si intromette nella discussione prendendo un po' in giro, in maniera bonaria, la speaker. 'È solo molto più giovane e simpatica di te', afferma l'ex tronista di Uomini e Donne.

Tutte le risposte nella seconda puntata del reality

Non sappiamo esattamente cosa abbia fatto Stefano per scatenare le lacrime della Pettinelli, la quale è notoriamente molto gelosa del compagno, ma se le sue compagne d'avventura hanno reagito in questo modo non è improbabile che Anna abbia visto molto di più di quello che in realtà è accaduto realmente tra Stefano e la tentatrice. In ogni caso, come nel video che vede protagonisti Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, solo nella seconda puntata si potrà sapere esattamente cosa sta accadendo nei villaggi di fidanzati e fidanzate.

Come già annunciato, l'ingresso di una nuova coppia romperà gli equilibri già precari che si sono instaurati in Sardegna ma non è tutto perché nuovi falò di confronto sono all'orizzonte ed ai più attenti non è sfuggita nei video postati in anteprima su Instagram l'assenza di Damiano detto Er Faina e Sharon. Pare proprio che anche la nuova puntata del reality sui sentimenti abbia tutti i presupposti giusti per appassionare i telespettatori.