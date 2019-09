Francesca De Andrè è finita ancora al centro del Gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex gieffina avrebbe un nuovo spasimante. La nipote del mitico Faber all’interno della casa di Cinecittà aveva iniziato una relazione con Gennaro Lillio. Il tutto era accaduto dopo che la De Andrè era venuta a conoscenza di un tradimento da parte del fidanzato, Giorgio Tambellini ed aveva rotto con quest'ultimo.

Quando tutto sembrava andare a gonfie vele, Francesca e Gennaro hanno preso due strade diverse. Stando ai pochi indizi lasciati sul web dal modello partenopeo, Francesca avrebbe spesso sbagliato il modo di comportarsi verso Lillio. Inoltre un presunto riavvicinamento a Tambellini aveva fatto infuriare l’ex gieffino.

L'indiscrezione di Oggi e Dagospia

A distanza di qualche settimanale dall’addio di Francesca e Gennaro, l’opinionista Mediaset sembra aver ritrovato il sorriso.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e dal sito Dagospia, la De Andrè avrebbe un nuovo corteggiatore 'piuttosto benestante e focoso'. Il nome del fortunato al momento è top secret. A quanto pare lo spasimante dell’ex gieffina sarebbe rimasto stregato dalla bellezza e dal carattere della De Andrè e, dunque, dei due litiganti (Gennaro e Giorgio) nella vita di Francesca sembra non esserci più traccia.

Con l’inizio della nuova stagione televisiva di Mediaset, è probabile che Francesca De Andrè possa rivelare il nome del giovane, magari nel salotto di Barbara D’Urso.

Gennaro Lillio sarebbe fidanzato

Francesca De Andrè non sarebbe la sola ad avere ritrovato il sorriso perché in questi giorni alcuni fan di Gennaro Lillio sono convinti che il modello sia fidanzato in gran segreto. Dopo l’incontro a sorpresa con Martina Nasoni, alcuni hanno ipotizzato che tra due ci fosse più di una semplice amicizia.

A finire nel mirino dei follower, però, ci sarebbe anche un’altra ragazza di nome Antonella. Quest’ultima sotto uno scatto di Gennaro, avrebbe lasciato come commento una emoticon che raffigura un diamante e dal canto suo Lillio ha risposto alla giovane. All’indirizzo della ragazza sono arrivati tanti commenti positivi. Tuttavia c’è stata anche qualche voce fuori dal coro che ha esordito: “Mai come Francesca.

Lei una bella ragazza, ma niente a che vedere con la classe di Fra. Vai, riprenditela”. Dai vari commenti è quindi emerso che per i follower Gennaro sia nuovamente fidanzato. A questo punto non resta che attendere la versione del diretto interessato per capire se i pettegolezzi siano reali o infondati. Al momento Gennaro ha preferito scegliere la vita del silenzio e lasciare tutti con il fiato sospeso.