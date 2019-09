Francesca De André è collassata poco prima dell'inizio del programma Live non è la D'Urso. La figlia del cantante è stata portata via con un'ambulanza in direzione dell'ospedale più vicino, seguita da una giornalista del programma. Il fidanzato della ragazza è, invece, rimasto in studio.

Live non è la D'Urso: malore improvviso per Francesca De André

Attimi di paura in studio prima dell'inizio del programma Live non è la D'Urso quando Francesca De André, figlia del noto cantante, è collassata appena pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.

Un malore improvviso ha colto la ragazza che era arrivata da Barbara D'Urso per partecipare alla trasmissione insieme al suo fidanzato.

Momenti di concitazione hanno, quindi, contraddistinto il pre-trasmissione. La ragazza si è sentita male e pare si sia accasciata al suolo, collassando. Vani i tentativi di farle riprendere conoscenza: la conduttrice, spaventata ma fredda e lucida, ha deciso di chiamare subito un'ambulanza per dare il soccorso necessario alla donna che giaceva a terra priva di sensi.

Francesca De André è stata, quindi, caricata nell'ambulanza diretta all'ospedale più vicino, ossia il famoso San Raffaele di Milano. Una giornalista del programma di Barbara D'Urso ha seguito l'auto medica con la propria macchina, offrendosi come assistente per la ragazza.

La De André sta male, il fidanzato rimane in studio invece di andare in ospedale

Il fidanzato, invece, ha scelto di non accompagnare in ospedale Francesca, ma di rimanere nello studio di Live non è la D'Urso.

La conduttrice ha commentato il fatto durante la trasmissione, dicendo: "Per privacy non vi racconto che cosa è successo" - mentre a proposito del fidanzato, ha aggiunto - "É rimasto qui, anche se pensavo che sarebbe andato in ambulanza con lei".

Il ragazzo, che si chiama Giorgio Tambellini, invece, ha provato a ipotizzare una causa per questo malessere improvviso della sua Francesca, sostenendo che si sia potuto trattare di "un collasso forse dovuto allo stress".

Ma tutto è bene ciò che finisce bene. La ragazza è stata portata all'ospedale San Raffaele di Milano e, dopo poco tempo dal suo arrivo, la giornalista che aveva seguito Francesca chiama in studio rassicurando tutti. Francesca De André sta bene, ha ripreso i sensi e si è ripresa dalla defaillance grazie alla tempestività dei soccorsi.

Tanti i messaggi di apprensione e di incoraggiamento arrivati via Twitter, Instagram e Facebook a supporto della ragazza.

Anche il fidanzato è stato felice della notizia e Barbara D'Urso è parsa rincuorata dopo la grande paura manifestata durante la prima parte del programma.