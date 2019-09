"Cortesie per gli ospiti" torna su Real Time da stasera lunedì 30 settembre. Dopo l'ottimo riscontro dello scorso anno, la prima puntata della nuova stagione del programma andrà in onda alle 20:10 e allo stesso orario saranno trasmessi anche i successivi appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì. In tutto, le nuove puntate saranno ventotto e avranno una durata di sessanta minuti ciascuna. Confermato nel cast il trio di giudici dello scorso anno.

Nuovo inizio per Cortesie per gli ospiti su Real Time

"Cortesie per gli ospiti" è un format televisivo incentrato su ospitalità, galateo e savoir faire. Il programma è stato trasmesso fino al 2012 e dallo scorso anno è tornato ad essere mandato in onda su Real Time (canale 31 del DTT) con varie novità. La più interessante era certamente rappresentata dal trio di giudici che è stato confermato anche in questa nuova stagione.

Nel cast dei tre esperti, sempre pronti ad esprimersi sull'operato più o meno appuntabile dei partecipanti, figurano Csaba dalla Zorza, scrittrice lombarda ed esperta di bon ton, Roberto Valbuzzi, stimato chef e Diego Thomas, architetto esperto di home design.

Chiaramente, i tre giudici saranno chiamati a giudicare in base alle loro rispettive competenze; per questa ragione Csaba esaminerà la parte riguardante l'accoglienza degli ospiti e la disposizione degli elementi in tavola, Roberto si occuperà di tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto culinario, mentre Diego commenterà arredamento e complementi di arredo.

In ogni puntata, infatti, i concorrenti si presentano, vengono seguiti dalle telecamere a partire dal momento della spesa e a fine serata vengono giudicati in base a tre fattori quali l'allestimento dell'abitazione, l'ospitalità vera e propria e i piatti preparati per l'occasione. Per descrivere l'ospitalità italiana nella maniera più varia e completa possibile il trio di giudici si recherà in varie parti d'Italia e potrebbe essere ospitato in deschi fantasiosi, cene pantagrueliche, situazioni minimal e ritrovi conviviali molto originali.

Crediti della trasmissione

“Cortesie per gli ospiti” è una trasmissione televisiva prodotta da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. L’hashtag ufficiale del programma per chi vuole seguire e commentare le evoluzioni di ogni puntata sui principali social network del Web è #CortesiePerGliOspiti.

Negli anni scorsi il format ha anche originato lo spin-off Cortesie per gli ospiti New York, che veniva ambientato nella famosa città statunitense.

Quella che andrà in onda a partire da lunedì 30 settembre su Real Time è la decima stagione di programmazione.