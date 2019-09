Dopo l'addio tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, l'ex fidanzato della genovese è tornata a farsi sentire. Giorgio Tambellini sembra essere intenzionato a riconquistare la nipote del mitico Faber.

La relazione tra Francesca e l'imprenditore toscano era arrivata al capolinea, dopo che la gieffina aveva scoperto in diretta di essere stata tradita. Da quel momento la De Andrè si era avvicinata sempre di più a Lillio all'interno della casa più spiata d'Italia, tanto da iniziare una storia.

La confessione pubblica di Giorgio

Tramite una lettera scritta al settimanale Di Più, Tambellini ha deciso di farsi avanti per chiedere il perdono alla sua ex fidanzata. Il giovane toscano senza mezzi giri di parole ha esordito così: "Ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo intero". Giorgio ha ammesso le sue colpe, tra cui quella di aver tradito la sua fidanzata mentre si trovava all'interno del reality-show di Canale 5.

Stando alle sue parole, il tradimento di cui si è tanto parlato riguarda solo un bacio. Tambellini poi ha riferito di non aver mai messo in dubbio il sentimento per la sua donna. Il tutto sarebbe scaturito a causa della gelosia: Giorgio a fatica riusciva ad accettare un avvicinamento fra la De Andrè e Gennaro. Sulle pagine della rivista si leggono anche le scuse di Tambellini alla sua ex fidanzata: "Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradita e ti sei sentita umiliata". Infine, l'ex fidanzato di Francesca De Andrè ha lanciato una chiara frecciatina anche al modello partenopeo.

Giorgio sembra essere più che sicuro sul fatto che Lillio non era il ragazzo adatto alla nipote del Faber: "Non riuscivo proprio a vederti con uno come lui: tranquillo, calmo e quasi noioso."

Gennaro Lillio: 'Io e Fra avevamo obbiettivi diversi'

Il 'triangolo' amoroso che vede coinvolti Giorgio Tambellini, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembra non essere ancora terminato. Nei giorni scorsi il modello, tramite un'intervista alla rivista Lei, è tornato a parlare della rottura.

Stando a quanto riportato da Gennaro, tra i due non ci sarebbe stato nessun tradimento. Francesca e Gennaro si sarebbero lasciati semplicemente perché hanno due diverse visioni della vita. Nel frattempo Lillio si è detto pronto a voltare pagina, qualora arrivasse la persona giusta. A questo punto i fan dei due ex gieffini dovranno rassegnarsi, in quanto tra Gennaro e Francesca sembra non esserci un punto di ritorno.

Lo stesso Gennaro ha concluso l'intervista dichiarando di non essere riuscito a colmare le differenze con la De Andrè.