Francesco Chiofalo continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del momento, complice il fatto che la sua fidanzata Antonella Fiordelisi ha raccontato pubblicamente di aver scoperto un suo tradimento e in lacrime lo ha mollato sui social, accusandolo di essere una 'mer.. umana'. Parole molto forti, alle quali è seguita una replica da parte di Chiofalo che in lacrime ha ammesso di essere affranto per quello che era successo e per il fatto che stesse perdendo Antonella.

Ieri sera, poi, l'ultimo sfogo di Chiofalo, sempre su Instagram, dove ha chiesto disperatamente alla Fiordelisi di tornare da lui.

L'appello disperato di Francesco Chiofalo per Antonella: 'Ti prego, fammi spiegare'

Chiofalo è tornato a sfogarsi sul suo profilo Instagram dove ha spiegato ai numerosi fan che lo seguono che in questo momento è come se si sentisse con la testa sott'acqua e quasi non riuscisse a respirare.

'In poche ore è cambiato tutto', ha scritto il ragazzo, aggiungendo che ormai non dorme più, non respira e non mangia da ben tre giorni.

E poi si è rivolto direttamente ad Antonella che, a quanto pare, da quando ha scoperto il tradimento, non si fa più sentire al telefono ed è letteralmente sparita. Chiofalo le ha chiesto di non far finire in questo modo la loro stupenda storia d'amore e di dargli almeno la possibilità di poter spiegare e di ascoltare così la sua versione dei fatti.

'Ti prego amore mio, dammi modo di spiegarti tutto', ha chiosato disperato Francesco che a quanto pare non intende arrendersi e come aveva detto in alcune stories precedenti, vuole fare di tutto per riconquistare la Fiordelisi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Antonella perdonerà per davvero Francesco dopo il suo disperato appello, in queste ultime ore è tornata a parlare anche Selvaggia Roma, la quale ha lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti dell'ex fidanzato che con lei ha vissuto l'esperienza di Temptation Island.

Le pesanti accuse di Selvaggia Roma contro Chiofalo: 'Mi metteva le mani addosso'

Selvaggia attraverso un video-diretta fatto su Instagram ha accusato Francesco di essere stato sempre una persona molto manesca e violenta con lei, al punto da confessare per la prima volta che Chiofalo le avrebbe messo più volte le mani addosso ai tempi della loro relazione.

Accuse decisamente molto gravi quelle di Selvaggia, alle quali non è mancata la replica di Francesco.

Sui social il ragazzo si è difeso dicendo che non ha mai costretto le persone a stare con lui e che se alla fine hanno deciso di stargli a fianco per svariati anni è perché forse anche lui avrà avuto qualcosa di 'buono' da dare.