Un posto al sole tornerà in onda la prossima settimana su Rai 3 con un nuovo carico di puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena per tutti i fan. La celebre soap, infatti, è ormai un vero e proprio appuntamento imperdibile per quasi due milioni di affezionati spettatori che sono 'cresciuti' con le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini trasmesse prima di cena. Anche questa settimana non mancheranno le sorprese e le novità e in particolar modo vedremo che Renato si troverà ad affrontare un nuovo momento di crisi dal punto di vista sentimentale, che lo porterà a maturare un'importante decisione.

Le trame di Un posto al sole, puntate 2-6 settembre: Renato attratto da Adele

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate di 'Un posto al sole' in onda da lunedì 2 settembre su Rai 3 rivelano che Renato scoprirà di sentirsi sempre più attratto da Adele.

Quello che, in un primo momento, sembrava essere un interesse passeggero, in realtà si trasformerà in qualcosa di più importante per l'uomo, al punto che comincerà a pensare assiduamente all'ex compagna di Manlio.

Ovviamente questa situazione finirà per metterlo in seria crisi, dato che il suo rapporto con Adele avrà delle ripercussioni importanti su quello che Renato ha costruito con Nadia nel corso degli ultimi tempi.

Vedremo, infatti, che tra Nadia e Renato saranno sempre di più i momenti di tensione e l'uomo comincerà a trascurarla sempre di più per concentrare le sue attenzioni su Adele. Tale situazione finirà per creare delle continue tensioni con Nadia, la quale si renderà conto del fatto che qualcosa sia cambiato e deciderà di indagare fino a fondo per scoprire la verità.

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Niko e Susanna vivranno uno dei momenti più intensi e belli della loro storia d'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La ragazza è ancora una volta alle prese con vari step da affrontare, tra cui l'esame che le permetterà di diventare un avvocato a tutti gli effetti. Tuttavia dovrà fare i conti con dei problemi a casa e in particolar modo con la cucina allagata a causa del lavello rotto.

La proposta di matrimonio di Niko a Susanna

Ecco allora che Niko le darà una mano e approfittando di questo momento importante che stanno vivendo, si farà coraggio per chiedere alla sua amata Susanna di sposarlo.

Una proposta di matrimonio che arriverà come un vero e proprio 'fulmine a ciel sereno' nella vita di Susanna. Ma quale sarà la risposta definitiva della ragazza? Gli spoiler della soap opera, inoltre, rivelano che Marina porterà avanti la sua battaglia e intende dimostrare anche dal punto di vista legale che suo padre è innocente.