Nella serata dello scorso venerdì 13 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show 2019, il format sulle imitazioni affidato ancora una volta al conduttore Carlo Conti, così com'era stato riferito in occasione della presentazione in esterna dei nuovi palinsesti delle reti Rai, il 9 luglio. La gara delle imitazioni targata Rai 1 è ufficialmente tornata ad intrattenere il grande pubblico: 12 sono i concorrenti che si contendono la vittoria del programma, dove sono stati riconfermati gli stessi giudici della scorsa edizione, parliamo di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

E, nel corso del nuovo appuntamento tv di Tale e quale show, a far discuter molto è stata in particolare l'esibizione eseguita da Francesco Monte sulle note del brano che si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2019.

A Tale e Quale Show, l'ex tronista di Uomini e donne (che recentemente era stato al centro dell'attenzione mediatica per via del "cannagate", ovvero delle accuse lanciate da Eva Henger, la quale, in qualità di compagna d'avventura di Monte in Honduras, sosteneva che Francesco avesse fatto uso di marijuana all'isola dei vip) ha catturato l'attenzione del pubblico cantando sulle note del brano Soldi.

Quest'ultima è la canzone che ha trionfato a Sanremo 2019, soprattutto grazie alle votazioni giunte dalla giuria degli esperti giornalisti. La performance di Francesco Monte, che ha debuttato come imitatore di Mahmood (il cantante di Soldi) a Tale e quale show, sembra aver diviso pubblico e critica.

Da una parte c'è chi come la giudice Loretta Goggi ha apprezzato l'operato dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

La giudice Goggi ha, infatti, rilasciato in puntata le seguenti parole sull'aspirante attore di successo: “Sei stato bravissimo, per me è una sorpresa". "Hai cantato con umiltà e timidezza”, ha invece sentenziato l'attore Vincenzo Salemme, dopo aver assistito all'imitazione di Francesco Monte. Sull'ex tronista, poi, non si è risparmiato nemmeno il terzo giudice della gara e comico, Giorgio Panariello: “La bellezza non è tutto, noi sex symbol abbiamo anche altro”.

Francesco Monte canta Soldi a Tale e Quale Show: opinioni discordanti su di lui

L'esibizione eseguita da Francesco Monte a Tale e Quale Show ha in poco tempo circumnavigato internet, mediante la condivisione di immagini e video della stessa sui social-media. Se i giudici di Tale e Quale Show sembrano tutto sommato aver apprezzato l'imitazione esibita da Francesco Monte in tv, molti utenti sui social non si sono detti altrettanto entusiasti della prima prova canora effettuata dall'ex tronista di Uomini e donne.