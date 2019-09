Le notizie inerenti la data del debutto di Uomini e donne in Tv riportano che la prima puntata verrà trasmessa lunedì 16 settembre. Dunque, il fedele pubblico del dating-show di Maria De Filippi dovrà attendere ancora una decina di giorni prima di rivedere sul piccolo schermo i protagonisti del Trono Classico e di quello Over.

Intanto a partire dalla fine di agosto sono cominciate le prime registrazioni della trasmissione con la presentazione dei quattro nuovi tronisti, mentre tra i senior fin da subito Gemma Galgani è stata al centro di polemiche e discussioni con Tina Cipollari e Barbara De Santi.

Invece, per quanto riguarda la prossima settimana, dal 9 al 13 settembre gli appassionati di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore potranno seguire gli episodi doppi della soap che chiuderà i battenti proprio venerdì prossimo.

Uomini e Donne: sono già stati comunicati i nomi dei nuovi tronisti

In attesa del ritorno del programma pomeridiano di Canale 5, dalle anticipazioni relative alle prime registrazioni sono già emersi nomi e identità dei quattro nuovi tronisti che in questi mesi cercheranno le rispettive anime gemelle.

Si tratta di Alessandro Zarino e Giulio Raselli, ex tentatori di Temptation Island, di Giulia Quattrociocche, studentessa estranea al mondo dello spettacolo, e dell'ex single del docu-reality Sara Tozzi.

Inoltre, soprattutto nei primi appuntamenti del dating-show di Maria De Filippi, verrà concesso spazio agli ex concorrenti di Temptation Island, i quali avranno modo di raccontare se e come sono cambiate le rispettive vite dopo aver partecipato alla trasmissione estiva condotta da Filippo Bisciglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Prima registrazione Trono Over: è già scontro Gemma-Barbara

Ovviamente, oltre a quelle relative al Trono Classico, sono state effettuate anche le registrazioni delle puntate iniziali della versione Over. Su tutti, fin da subito è stata protagonista la veterana Gemma Galgani, la quale ha avuto degli scontri verbali sia con Tina Cipollari che con Barbara De Santi.

Il battibecco con l'insegnante lombarda si sarebbe acceso nel momenti in cui la dama torinese avrebbe detto alla rivale che adora guadagnare dei soldi facilmente e senza lavorare seriamente.

Barbara avrebbe immediatamente replicato a queste dure affermazioni, ricordando che la Galgani vive grazie alla pensione. Infine per l'ex fidanzata di Giorgio Manetti pare siano arrivati in studio due nuovi corteggiatori che vorrebbero provare a far breccia nel suo cuore: si tratta di Pippo e Crispino.

Insomma, sembra davvero che fin da subito la nuova stagione di Uomini e Donne sia partita in quarta tra nuovi protagonisti, accesi confronti e litigi.