Il percorso di Javier Martinez a Uomini e donne, è stato molto breve: il ragazzo, in seguito ad una segnalazione arrivata all'orecchio degli autori, è stato eliminato nel corso della puntata registrata il 13 settembre. Come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", l'argentino è stato messo all'angolo da Maria De Filippi su alcuni messaggi che si è scambiato con una ragazza fino a pochi giorni prima: pare che l'ex tentatore abbia una relazione da mesi, e che si sia dichiarato a questa persona in modo palese.

Javier torna a casa: Sara Tozzi in lacrime

L'avventura di Javier Martinez nel Trono Classico, è già finita: come riportano le anticipazioni del web, il giovane è stato eliminato durante la registrazione di U&D che c'è stata ieri, 13 settembre, a Cinecittà. Il blog "Vicolo delle "News", in particolare, fa sapere che l'argentino è stato interrogato dalla conduttrice sulla storia d'amore che avrebbe da mesi con una ragazza esterna alla trasmissione.

Pare che la persona che frequenta il corteggiatore di Sara Tozzi, abbia inviato ad un giornalista tutti i messaggi che si è scambiata con lui dal primo giorno: queste chat sono arrivate alla redazione del programma, che non ha potuto far altro che rendere pubblica questa faccenda.

Maria De Filippi ha sottolineato che l'ex tentatore non è il primo che cerca di prendere in giro chi lavora con lei: sono stati tanti quelli che hanno finto di cercare l'anima gemella a Uomini e Donne quando a casa avevano una fidanzata/o che li aspettava.

La tronista modenese è rimasta molto male per la segnalazione che è arrivata su Javier: sebbene abbiano fatto solo due esterne, pare che Sara fosse tanto presa da Martinez, e non sia riuscita a trattenere le lacrime quando gli è stato chiesto di lasciare lo studio.

Il percorso di Javier: da Temptation Island a Uomini e Donne

La segnalazione che è arrivata su Javier, è piuttosto grave: pare che il ragazzo viva una storia d'amore dalla scorsa primavera con una persona (la stessa che ha inviato le loro conversazioni ad un giornalista), interrotta soltanto nel periodo in cui lui ha partecipato a Temptation Island.

Le anticipazioni del web, infatti, raccontano che la relazione tra Martinez e questa ragazza che sostiene si siano scambiati messaggi d'amore fino a pochi giorni fa, vada avanti da tempo tra alti e bassi e che lui oggi è a Uomini e Donne soltanto per visibilità.

Esortato dalla De Filippi a mostrare i messaggi che si è scambiato con la sua presunta fidanzata, l'argentino ha detto di no, confermando indirettamente che tutta questa storia è vera e che lui non è single come ha voluto far credere.

Javier, a due settimane dal suo arrivo nel Trono Classico, è già stato eliminato.