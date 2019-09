Da qualche ora sta circolando sempre più insistentemente sul web una notizia proveniente dagli Stati Uniti: il Gossip riguarda ancora una volta l'attore Bradley Cooper. Archiviata l'ipotesi di una relazione tra l'attore e Lady Gaga - ipotesi nata dopo che i due artisti avevano partecipato insieme alla realizzazione del film "A Star Is Born" e che li voleva già conviventi nella casa di Bradley a New York - il nuovo gossip vede Bradley Cooper felicemente innamorato di Angelina Jolie.

A lanciare lo scoop è stata la rivista 'New Idea' che, dopo aver battezzato la coppia 'Brangelina 2.0’, ha spiegato che i due attori sarebbero stati visti a Disneyland il 23 agosto scorso: l'ex moglie di Brad Pitt era insieme ai quattro figli più piccoli, mentre il registra accompagnava la figlia Lea De Seine, nata dal matrimonio con Irina Shayk. Insieme alla notizia però non sono state fornite le fonti necessarie che possono confermare la relazione tra i due Vip, né i dettagli su come sarebbe nato il loro amore.

Parallelamente allo scoop c'è chi ipotizza che la presenza dei due attori al parco giochi per eccellenza sia stata solo una coincidenza; ma la fama da latin lover di Bradley Cooper (ha avuto una breve storia con l'attrice Renée Zellweger, un breve flirt con la cantante Jennifer Lopez e un matrimonio lampo con l'attrice Jennifer Esposito) fa sognare sia i suoi fan che quelli di Angelina Jolie.

Se i due divi di Hollywood siano innamorati davvero rimane ancora un mistero: quel che è certo è che questo scoop sembra avere tutti i requisiti per essere il più seguito dell'autunno, dopo il gossip tra Bradley Cooper e Lady Gaga.

In arrivo Maleficent 2

In attesa di sapere se il gossip che sta impazzando sia vero o meno, il 17 ottobre al cinema torna Angelina Jolie con il sequel di Maleficent, intitolato: "Maleficent 2: Signora del Male ".Questo nuovo fantasy inizierà molti anni dopo il primo e continuerà ad esplorare la complessa relazione tra la fata malvagia e la futura giovane regina.

L'attrice, intervistata recentemente, ha voluto scherzare sul personaggio che interpreta nel film, affermando di amare Malefica, perché la vede come il suo alter-ego; ed ha poi anticipato che l'interrogativo alla base del secondo film è se "Siamo tutti completamente buoni o completamente cattivi.

Angelina è stata lodata dai colleghi del cast, che l'hanno definitiva una forza della natura.

Maleficent 2 è uno dei tre grossi prodotti Disney che usciranno da qui alla fine dell'anno (insieme a Frozen II e Star Wars IX): la società con queste tre pellicole società spera di superare il traguardo dei 10 miliardi complessivi guadagnati in un anno per battere il suo record di 8 miliardi.