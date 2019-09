La prima puntata di Uomini e donne vede come protagonisti gli ex concorrenti di Temptation Island. Il primo confronto ad andare in scena sarà quello tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Massimo e Ilaria, terminata l’esperienza all’interno del villaggio, hanno deciso di prendere due strade diverse. Colantoni ha compromesso la sua relazione, dopo essersi avvicinato pericolosamente alla single Elena.

Il primo a parlare negli studi Elios è stato il romano. Massimo ha riferito di aver più volte provato a riconquistare Ilaria, ma invano. Nel mezzo del racconto la Teolis ha riferito di essere stata aggredita da Massimo, quando è tornata a casa per riprendere la sua roba. Con quest’ultima affermazione della giovane, il dibattito si è acceso. Colantoni è andato su tutte le furie tanto che ha tirato in ballo anche Javier, ovvero il corteggiatore di Ilaria.

Durante lo scontro sono intervenuti anche i nuovi tronisti Alessandro Zarino e Giulio Raselli, ma nulla. A quel punto ha preso parola Maria De Filippi ed ha riportato la calma all’interno del dating. I presenti in studio hanno riferito di un duro scontro da parte dei due ex protagonisti di Temptation Island. Per sapere realmente cosa sia accaduto tra i due, non resta che attendere la messa in onda del programma.

Katia e Vittorio: lei, sarebbe ancora innamorata del suo ex

Durante la prima puntata di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per Katia Fanelli e Vittorio Collina. I due come Massimo e Ilaria, daranno luogo ad un duro scontro. La Fanelli in più occasioni avrebbe accusato il suo ex, di non essere realmente innamorato visto che ha subito iniziato una nuova relazione. Le affermazioni di Katia hanno trovato l’appoggio di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Infine, la giovane romagnola in più occasioni ha dato la sensazione di essere ancora innamorata di Collina. Quest’ultimo invece, ha già voltato pagina con la single Vanessa.

Massimo Colantoni esce allo scoperto con Sonia Onelli

Massino Colantoni dopo aver discusso con la sua ex fidanzata, ha reso pubblica la sua relazione con Sonia Onelli. Quest’ultima all’interno di Temptation Island aveva legato con Arcangelo Bianco, ma non era scattato nulla.

Il Colantoni, dopo essere usciti allo scoperto con Sonia, ha incassato il benestare dei suoi fan. In molti sono convinti che Massimo si sia preso la tentatrice più bella di quest’edizione del reality. A tali affermazioni il romano ha sfoderato la sua ironia: “Non ditelo anche voi, sennò si monta la testa”. D’altro canto è arrivata la replica della diretta interessata. La Onelli sul suo profilo Instagram ha invitato i suoi fan ad insultare il suo uomo.